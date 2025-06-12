Android 16 закладывает основу для ряда улучшений, которые будут реализованы в течение года. Google делает акцент на непрерывном потоке обновлений, а не на едином запуске с множеством функций

Android 16 предоставит пользователям ряд продуманных обновлений, направленных на улучшение пользовательского опыта, укрепление безопасности и улучшение доступности во всей экосистеме Android. Первоначально выпущенный на устройствах Pixel, этот релиз знаменует собой изменение принципа обновлений Google. Сначала компания будет выпускать крупное обновление в конце весны, за которым последуют дополнительные функции в конце года.

Одним из самых заметных изменений в Android 16 является переработка системы уведомлений. Google внедряет обязательное объединение уведомлений, которое будет включать несколько оповещений из одного приложения в одно расширяемое уведомление. Это обновление призвано помочь пользователям эффективнее управлять своими уведомлениями.

Еще одна новая функция — это уведомления об обновлениях в реальном времени, дебютирующие в некоторых приложениях для совместных поездок и доставки еды. Они предоставляют обновления в режиме реального времени непосредственно в строке состояния, включая расширяемые индикаторы выполнения. Google работает с такими производителями, как Samsung и OnePlus, чтобы интегрировать эти уведомления в их пользовательские интерфейсы Samsung Now Bar и OnePlus Live Alerts.

Безопасность значительно повышается с расширением Advanced Protection на все устройства Android 16. Ранее доступная только на уровне учетной записи, эта функция теперь предлагает общесистемную защиту. При включении она блокирует подключения к устаревшим сетям 2G, ограничивает доступ к небезопасным веб-сайтам и отключает доступ к данным USB. Все это направлено на защиту пользователей от расширенных угроз и несанкционированной передачи данных.

Android 16 также улучшает использование устройств для пользователей со слуховыми аппаратами. Новая функция позволяет пользователям переключаться со встроенного микрофона слухового аппарата на микрофон телефона во время звонков, обеспечивая более четкий звук, особенно в шумной обстановке. Кроме того, в Android 16 представлены собственные элементы управления для слуховых аппаратов, позволяющие управлять громкостью и другими настройками непосредственно из системного интерфейса телефона.

Разработчики также заметят ряд внутренних изменений, направленных на улучшение производительности и совместимости приложений, особенно на устройствах с большими экранами. Приложения, ориентированные на Android 16, теперь будут автоматически подстраиваться под большие дисплеи, поддерживая постоянные усилия Google по оптимизации платформы для складных устройств и планшетов.

Обновление также приносит расширенные возможности камеры, включая обнаружение ночного режима, гибридную автоэкспозицию, фотографии в движении и HDR-скриншоты в поддерживаемых приложениях. Кроме того, ограничения фоновых процессов были еще больше ужесточены, что может повлиять на некоторые приложения, но обещает более высокую общую эффективность устройства.

Хотя первоначальный выпуск Android 16 имеет уклон на фундаментальных улучшениях, ожидается, что несколько важных функций появятся позже в этом году. Среди них будет новый язык дизайна Material 3 Expressive, который предлагает более яркий и доступный интерфейс. Он дебютирует на устройствах Pixel, прежде чем распространиться на более широкий ассортимент платформы Android.

Еще одно ожидаемое дополнение — это долгожданный режим рабочего стола, разработанный в сотрудничестве с Samsung. Эта функция позволит планшетам, а позже смартфонам, поддерживать плавающие окна и проецировать интерфейс, похожий на рабочий стол, при подключении к внешним дисплеям.

Одновременно с выпуском Android 16 Google также выпускает новую функцию Pixel Feature Drop. Основные её моменты включают в себя расширение Expressive Captions на большее количество стран, улучшенную поддержку слуховых аппаратов и функцию поиска в реальном времени в приложении Magnifier. Однако особенно выделяющимся дополнением является Pixel VIPs. Это обновленный подход к избранным контактам. Данная функция представляет собой специальный виджет на главном экране и интерфейс, который объединяет последние сообщения, личные данные и общие местоположения.