AMD продолжает усилия по поддержке архитектуры Zen 6 в Linux, теперь работая над процессорами для рабочих станций EPYC Venice

Компания AMD всегда ведет себя очень активно в Linux в отношении запуска поддержки для своих ЦП, намного раньше, чем другие производители. Традицию AMD, похоже, не собирается нарушать и с архитектурой Zen 6, так как согласно новым исправлениям для ядра Linux, AMD перечислила идентификаторы ЦП, которые имеют отношение к процессорам EPYC Venice следующего поколения. Согласно информации пользователя @InstLatX64 идентификаторы ЦП соответствуют кодовому имени "Weisshorn", которое, как говорят, является внутренней схемой именования AMD для процессоров рабочих станций Venice. Таким образом, работа над Zen 6 определенно идет полным ходом.

Все эти идентификаторы ЦП относятся к Zen 6 и были включены несколько недель назад в Linux. Это говорит о том, что на данный момент AMD сосредоточена на профессиональном сегменте рынка. Идентификатор ЦП "0x50" соответствует Venice, в то время как два других, как говорят, предназначены для ускорителей Venice-Dense и AMD Instinct, но это пока не подтверждено.

Всё выше сказанное указывает на то, что вся работа по включению следующего поколения, которая в настоящее время ведется на Linux, нацелена на ассортимент продуктов категории AMD AI и включает в себя продукты для центров обработки данных и HPC. Для потребительских линеек, таких как Medusa Ridge, можно ожидать, что работа станет более интенсивной в ближайшие месяцы.

Напомню, что серия EPYC Venice будет использовать технологию производства TSMC N2 (2 нм), которая включает до 256 ядер и 512 потоков, а также до восьми CCD. Эти процессоры, как утверждает компания, являются одними из лучших, и с комбинацией ядер Zen 6 и Zen 6C, Venice, безусловно, станет линейкой высшего уровня. Что касается потребительских ЦП, AMD планирует представить настольные ЦП «Medusa Ridge» на этой архитектуре будут поставляться в конфигурациях с 12, 24 и 32 ядрами.