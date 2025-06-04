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RX 9060 XT 8 ГБ на 55% быстрее RX 7600, а RX 9060 XT 16 ГБ на 46% быстрее RX 7600 XT
Компания AMD опубликовала графики сравнения производительности своей новой модели среднего уровня, которая выходит завтра

 Сегодня компания AMD снимет эмбарго на публикацию обзоров своей новой видеокарты среднего уровня Radeon RX 9060 XT. Предполагается, что обзоров будет много, но, как сообщается, у некоторых обозревателей возникли проблемы с получением версии с 8 ГБ памяти. Это противоречит тому, что AMD сообщила профильным СМИ на Computex 2025.

 После того как обзоры выйдут в свет, то указанные ниже официальные тесты, скорее всего, потеряют свою значимость, так как большинство пользователей предпочитают независимые проверенные данные результатам, предоставленным поставщиком. Тем не менее, данные AMD предлагают интересный взгляд на то, ка новая RX 9060 XT позиционируется в широкой линейке представленных на рынке графических ускорителей.

 Стоит отметить, что сама AMD подтвердила, что RX 9060 XT не является прямым преемником RX 7600 XT, несмотря на то, что может предполагать название. Ожидается, что RX 9060 XT заменит RX 7700 XT и даже приблизится по производительности к более мощной RX 7800 XT. Это помещает новинку в другой класс по сравнению с серией RX 7600 XT. Однако это может быть не последняя карта в линейке RX 9060, которая, вероятно, в дальнейшем расширится моделью RX 9060 без "XT".

 AMD сегодня поделилась результатами тестов в сравнении с RX 7600 XT (16 ГБ) и RX 7600 (8 ГБ). Согласно этим результатам, RX 9060 XT 8 ГБ в среднем на 55% быстрее RX 7600 при разрешении 1080p Ultra, а RX 9060 XT 16 ГБ на 46% быстрее RX 7600 XT при разрешении 1440p Ultra.

 Кроме того, AMD поделилась сравнительными результатами с моделями RTX 5060 Ti 16 ГБ и 8 ГБ, подтверждая, что RX 9060 XT медленнее в 3 из 4 представленных игр. Однако компания акцентирует внимание на MSRP, что говорит в пользу RX 9060 XT.

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Источник: videocardz.com
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