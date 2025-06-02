Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Honor Magic V5 выйдет в конце июня
Известный инсайдер раскрыл предполагаемый срок релиза нового складного смартфона Honor

 Honor работает над двумя складными телефонами для китайского рынка. К ним относятся Magic V2 Flip и Magic V5. В феврале сообщалось, что первый из них выйдет в июне, но нет никаких свежих новостей о том, запланирован ли его запуск в этом месяце. В новом сообщении китайский технический блогер Гуань сообщил, что Magic V5 дебютирует к концу текущего месяца.

 По словам информатора, генеральный директор Honor Ли Цзянь случайно показал предстоящие флагманские смарт-часы Honor. Эти часы уже были выпущены на международном рынке в марте, и теперь они должны появиться в Китае. В данном случае информатор, похоже, говорит о модели Honor Watch 5 Ultra, которая получила такие функции, как титановый корпус и ЭКГ в марте по всему миру.

 Информатор также добавил, что Watch 5 Ultra выйдет к концу июня в Китае, вероятно, вместе с новым складным телефоном, которым, по-видимому, станет Magic V5. Кроме того, на том же мероприятии будут представлены новые наушники, планшеты и ПК.

 В сообщении на Weibo менеджер по продукции флагманских мобильных телефонов Honor Ли Кунь намекнул в прошлом месяце, что Magic V5 станет лидером отрасли в плане тонкого и легкого дизайна. Он также намекнул, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Elite.

 Устройство, которое, как полагают, имеет номер модели MHB-AN10, уже сертифицировано китайскими сертификационными платформами, такими как MIIT и 3C. Эти списки показали, что устройство может иметь аккумулятор емкостью более 6000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

 Согласно другим сообщениям, Honor Magic V5, скорее всего, будет оснащен 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с технологией LTPO и частотой обновления до 120 Гц, а также 8-дюймовым складным внутренним экраном, который предлагает разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

 На задней панели телефон может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с OIS, дополненной сверхширокоугольным сенсором и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Ожидается, что смартфон получит и другие функции, такие как поддержка беспроводной зарядки, спутниковых сообщений, водонепроницаемость по стандарту IPX8 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #honor #складные смартфоны #смартфоны honor #honor magic v5 #honor magic v2 flip #magic 2v flip
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
4
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
8
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
4
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
11
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
+
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
Чехия показала модернизированный танк Т-72 с новой силовой установкой и динамической защитой
+
Выпущена стабильная версия HyperOS 2.2 для нескольких моделей Xiaomi и Redmi
+
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
1
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
Nothing Phone (3) больше не будет использовать Glyph Interface с LED-подсветкой
+
Muitavy представила настольное зарядное устройство 4-в-1 мощностью 200 Вт
+
Google выпустила приложение для запуска ИИ-моделей прямо на телефоне
+
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Reuters: Автозаводы США могут остановиться из-за ограничений Китая на редкоземельные металлы
+
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+

Популярные статьи

Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
89
Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
4
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
11
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
1
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
15

Сейчас обсуждают

DIP32
00:05
Это да, платить, платить еще раз платить). Чтобы не страдать. А то порой смешно бывает. Сразу видно, что твоей команде выпало проиграть. Когда в упор снаряд не летит. Даже, если дулом чуть ли не упира...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
алексей катасонов
23:54
Я УДЕВЛЯЮСЬ ЧТО ТОЛЬКО ЩАС ВЗЯЛИСЬ ЗА ЭТО КАЗИНО МИР ТАНКОВ ЛЕСТУ НУЖНО СУДИТЬ ЗА МАШЕНЕЧЕСТВО ЭКСТРИМИЗМ ВСЕХ ТАМ ПЕРЕСАЖАТЬ А ЭТИ ИГРЫ ЧТО У НИХ УНИЧТОЖЫТЬ ВОТ КАКТО ТАК
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Майкопское Честное
23:39
Не играю давно, но Корбана Далласа смотрю про танчики. И ключевое слово Если не на голде. Витя Кислый не для того танчики пилил, чтобы ты бесплатно играл.
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Повелитель драного Кити
23:37
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
nonses84
23:32
Вот только нормального молока даже в молоке нет, в магазинах
Рост потребления молока в РФ повышается и может вернуться к показателям СССР
Повелитель драного Кити
23:30
Боты Чумбала всегда на страже))) он сразу после статейки с них себе несколько плюсов для начала ставит в рейтинг,правда тот все равно к дну стремится ВСЕГДА.Счастливые моменты тут бывают .когда Чимбал...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Андрей Трубников
23:25
Большинство из здешних комментаторов, наверное, даже и не знают, что такое виртуальная машина...
Обновление безопасности KB5058405 для Windows 11 вызывает проблемы с загрузкой виртуальных машин
Андрей Трубников
23:24
Хорошо, что майки над этим работают. Тот же winget еще пользовал со времен windows 8. А сейчас встроен в систему. Есть и графический интерфейс UniGetUI. В правильном направлении движутся.
В Китае появились видеокарты GeForce RTX 5090 с кулером нагнетательного типа
DIP32
23:15
А уж про явную лажу, когда от ЛТ рикошетит чемодан - это уже смешно. Когда колесник картонный даже не царапается от 152 болванки - это просто маразм. А уж про извращенный маразм с розовыми в крапинку ...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
DIP32
23:13
Советские пушки очень косые по сравнению с теми же немецкими в игре. И пробивание у них практически никакое, если не на голде играть. Например на ИСе4 или 7м
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем