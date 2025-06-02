Известный инсайдер раскрыл предполагаемый срок релиза нового складного смартфона Honor

Honor работает над двумя складными телефонами для китайского рынка. К ним относятся Magic V2 Flip и Magic V5. В феврале сообщалось, что первый из них выйдет в июне, но нет никаких свежих новостей о том, запланирован ли его запуск в этом месяце. В новом сообщении китайский технический блогер Гуань сообщил, что Magic V5 дебютирует к концу текущего месяца.

По словам информатора, генеральный директор Honor Ли Цзянь случайно показал предстоящие флагманские смарт-часы Honor. Эти часы уже были выпущены на международном рынке в марте, и теперь они должны появиться в Китае. В данном случае информатор, похоже, говорит о модели Honor Watch 5 Ultra, которая получила такие функции, как титановый корпус и ЭКГ в марте по всему миру.

Информатор также добавил, что Watch 5 Ultra выйдет к концу июня в Китае, вероятно, вместе с новым складным телефоном, которым, по-видимому, станет Magic V5. Кроме того, на том же мероприятии будут представлены новые наушники, планшеты и ПК.

В сообщении на Weibo менеджер по продукции флагманских мобильных телефонов Honor Ли Кунь намекнул в прошлом месяце, что Magic V5 станет лидером отрасли в плане тонкого и легкого дизайна. Он также намекнул, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Устройство, которое, как полагают, имеет номер модели MHB-AN10, уже сертифицировано китайскими сертификационными платформами, такими как MIIT и 3C. Эти списки показали, что устройство может иметь аккумулятор емкостью более 6000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Согласно другим сообщениям, Honor Magic V5, скорее всего, будет оснащен 6,45-дюймовым OLED-дисплеем с технологией LTPO и частотой обновления до 120 Гц, а также 8-дюймовым складным внутренним экраном, который предлагает разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

На задней панели телефон может быть оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с OIS, дополненной сверхширокоугольным сенсором и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Ожидается, что смартфон получит и другие функции, такие как поддержка беспроводной зарядки, спутниковых сообщений, водонепроницаемость по стандарту IPX8 и боковой сканер отпечатков пальцев.