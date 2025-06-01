Оптимизации питания Core Ultra 200V удалось добиться благодаря новой версии графического драйвера INTEL Arc Graphics 32.0.101.6734

Выпущенный в апреле графический драйвер Arc Graphics под номером 6734 представил оптимизацию питания для игровых портативных устройств на базе процессоров серии Core Ultra 200V, известной как Lunar Lake. Это обновление было в первую очередь предназначено для консолей серии MSI Claw Al+, которые используют эту архитектуру.

Отзывы пользователей был очень положительными. Это обновление снизило требования к питанию в различных игровых сценариях, что привело к более высокой частоте кадров при том же уровне TDP. Многие пользователи также заметили меньше артефактов при запуске тех же игр с новыми драйверами.

Согласно журналу изменений последних драйверов, Intel теперь расширила эти изменения на все системы Core Ultra 200V. Это означает, что независимо от того, играет ли пользователь на портативном устройстве или ноутбуке на базе чипов Lunar Lake, он должен увидеть улучшенную частоту кадров или меньше проблем при сохранении тех же уровней мощности.

Компания Intel утверждает, что внесенные оптимизации могут обеспечить до 10% более высокий средний FPS и 25% увеличение 99-го процентиля FPS по сравнению со старыми драйверами под номером 6732. Эти данные основаны на тестах процессора Core Ultra 7 258V со встроенной графикой Arc 140V, работающей в режиме 17 Вт при разрешении 1080p на средних настройках.