Моддеру удалось расположить все компоненты системы в компактном корпусе, включая Ryzen 7 9800X3D и RTX 4060

Некоторые пользователи предпочитают прятать свои системные блоки, чтобы сэкономить место на рабочем месте, но несколько моддеров пошли на крайние меры, чтобы спрятать свои компьютеры внутри мебели. Последний пример демонстрирует успешное расположение игрового ПК среднего уровня в скромном офисном кресле.

Недавнее видео от YouTuber и моддера Basically Homeless демонстрирует один из самых необычных методов экономии места, превратив кресло в корпус ПК.

Кресло FlexiSpot, пожертвованное для видео, имеет отверстие между подушкой сиденья и механизмом кресла, достаточно широкое, чтобы вместить материнскую плату форм-фактора mini-ITX с процессором Ryzen 7 9800X3D и 64 ГБ оперативной памяти. Установка алюминиевых стоек толщиной 50 мм обеспечивает достаточно места для низкопрофильного кулера, компактного блока питания и видеокарты Nvidia RTX 4060 формата mini-ITX

После нескольких проб и ошибок Basically Homeless спроектировал и напечатал на 3D-принтере индивидуальный корпус, скрывающий компоненты ПК с достаточной вентиляцией и несколькими портами ввода-вывода. Отверстия портов ввода-вывода поддерживают модули Keystone, что позволяет моддеру производить горячую замену различных портов, таких как выходы HDMI, порты USB и разъемы для наушников.

Однако при обычном использовании кресла-ПК единственный кабель, видимый внизу — это шнур питания, который Basically Homeless пропустил через несколько отверстий, прорезанных им в основании кресла. Также оставался ещё один компонент, которому требуются провода — это монитор.

Беспроводной монитор, который получает видеосигнал по Wi-Fi, является одним из вариантов, но он добавляет около 10 миллисекунд задержки ввода, с чем Basically Homeless не мог смириться. Поэтому он пропустил еще один кабель через поясничную опору и подголовник, который подключается к гарнитуре Bigscreen Beyond VR. Даже во время игр без VR он может проецировать виртуальный экран разрешением 1080p перед пользователем.

Интересно то, что компоненты ПК остаются невредимыми при откидывании спинки, и Basically Homeless не чувствует их через сиденье.

Проект напоминает Endgame Invisible PC, который моддер и YouTube-блогер Мэтью Перкс установил внутри стола в прошлом году. Он включает в себя раскладной монитор, два блока питания, RTX 4090 и жидкостное охлаждение.