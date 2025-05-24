Флагманский смартфон Vivo X200 Ultra, ранее являвшийся эксклюзивным для Китая, теперь стал доступен международным клиентам через розничного продавца Giztop, известного тем, что предлагает глобальную доставку.
Стоимость смартфона на Giztop:
12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ -1099 долларов США;
16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ -1199 долларов США;
16 ГБ ОЗУ и накопитель на 1 ТБ -1399 долларов США.
Основные характеристики:
В основе флагманского телефона Vivo лежит флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, созданный по 3-нм техпроцессу. Он работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1. В качестве программной оболочки выступает OriginOS 5 на базе ОС Android 15. Кроме того, смартфон включает два специализированных чипа обработки изображений: VS1 для предварительной обработки изображений и V3+ для постобработки, что снижает нагрузку на основной чипсет и повышает общую производительность обработки.
Но главная изюминка этого телефона - камеры, которые включают 50-мегапиксельный основной объектив с датчиком Sony LYT-818, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив на базе датчика Sony LYT-818, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с Samsung HP9 с настройками от Zeiss, 3,7-кратным оптическим зумом, OIS и покрытием линз Zeiss T. Спереди телефон получил 50-мегапиксельный датчик для селфи с диафрагмой f/2,45.
Смартфон поддерживает запись видео в форматах 8K и 4K при 60 кадрах в секунду и 10-битном цвете, 4K при 120 кадрах в секунду в режиме замедленной съемки и 4K покадровой съемки.
Экран представляет собой 6,82-дюймовым 2K LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 3168 × 1440 пикселей, занимающий 93,3% передней панели и обеспечивающий точную цветопередачу и высокую яркость даже под прямыми солнечными лучами.
За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, поддерживающая проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 40 Вт и обратную беспроводную зарядку. Производитель утверждает, что смартфон способен проработать 23,4 часа работы в режиме разговора и 18,3 дня в режиме ожидания. Кроме того, телефон оснащен физической клавишей управления камерой, встроенным в дисплей 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает интерфейсы USB 3.2 Gen1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и основные спутниковые навигационные системы.
Vivo X200 Ultra также совместима со специальным аксессуаром - телеконвертором Zeiss 2,35x и получил комплект Pro Photography Kit, в который входит съемная рукоятка, элементы управления затвором, внешний аккумулятор емкостью на 2300 мАч и адаптер для 67-мм фильтра, которые позволят пользователям делать фотографии и проводить видеосъемку профессионального уровня.
Покупатели также могут выбрать свой Vivo X200 Ultra в одном из трех цветовых вариантов: черном, серебристом или красном.