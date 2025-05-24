Флагманский смартфон компании Vivo теперь могут приобрести все желающие на Giztop от 1100 долларов.

Флагманский смартфон Vivo X200 Ultra, ранее являвшийся эксклюзивным для Китая, теперь стал доступен международным клиентам через розничного продавца Giztop, известного тем, что предлагает глобальную доставку.

Стоимость смартфона на Giztop:

12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ -1099 долларов США;

16 ГБ ОЗУ и накопитель на 512 ГБ -1199 долларов США;

16 ГБ ОЗУ и накопитель на 1 ТБ -1399 долларов США.

Основные характеристики:

В основе флагманского телефона Vivo лежит флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, созданный по 3-нм техпроцессу. Он работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1. В качестве программной оболочки выступает OriginOS 5 на базе ОС Android 15. Кроме того, смартфон включает два специализированных чипа обработки изображений: VS1 для предварительной обработки изображений и V3+ для постобработки, что снижает нагрузку на основной чипсет и повышает общую производительность обработки.

Но главная изюминка этого телефона - камеры, которые включают 50-мегапиксельный основной объектив с датчиком Sony LYT-818, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив на базе датчика Sony LYT-818, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с Samsung HP9 с настройками от Zeiss, 3,7-кратным оптическим зумом, OIS и покрытием линз Zeiss T. Спереди телефон получил 50-мегапиксельный датчик для селфи с диафрагмой f/2,45.

Смартфон поддерживает запись видео в форматах 8K и 4K при 60 кадрах в секунду и 10-битном цвете, 4K при 120 кадрах в секунду в режиме замедленной съемки и 4K покадровой съемки.

Экран представляет собой 6,82-дюймовым 2K LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 3168 × 1440 пикселей, занимающий 93,3% передней панели и обеспечивающий точную цветопередачу и высокую яркость даже под прямыми солнечными лучами.

За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, поддерживающая проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную зарядку мощностью 40 Вт и обратную беспроводную зарядку. Производитель утверждает, что смартфон способен проработать 23,4 часа работы в режиме разговора и 18,3 дня в режиме ожидания. Кроме того, телефон оснащен физической клавишей управления камерой, встроенным в дисплей 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и поддерживает интерфейсы USB 3.2 Gen1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и основные спутниковые навигационные системы.

Vivo X200 Ultra также совместима со специальным аксессуаром - телеконвертором Zeiss 2,35x и получил комплект Pro Photography Kit, в который входит съемная рукоятка, элементы управления затвором, внешний аккумулятор емкостью на 2300 мАч и адаптер для 67-мм фильтра, которые позволят пользователям делать фотографии и проводить видеосъемку профессионального уровня.

Покупатели также могут выбрать свой Vivo X200 Ultra в одном из трех цветовых вариантов: черном, серебристом или красном.