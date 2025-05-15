Android 16 сделает украденные телефоны непригодными для использования

Современные телефоны на платформе Android уже включают функции защиты от кражи, которые блокируют устройства и предотвращают несанкционированный сброс настроек, что затрудняет перепродажу украденных телефонов. Однако Google планирует усилить эти меры безопасности, заблокировав доступ ко всем функциям на украденных устройствах.

На этой неделе Google провела мероприятие The Android Show: I/O Edition, предложив предварительный просмотр Android 16 и Wear OS 6. Хотя Gemini AI оказался в центре внимания, компания также продемонстрировала обновленную функцию Factory Reset Protection, направленную на то, чтобы сделать украденные устройства на базе Android практически непригодными для использования, а владельцы могут восстановить устройства с помощью проверок подлинности.

Google не поделилась техническими подробностями о новой функции. Однако снимок экрана показывает, что обновленный инструмент отключит устройство, если обнаружит попытку принудительного сброса настроек подозрительными методами. На изображении показано сообщение, объясняющее, что устройство было заблокировано после сброса настроек, поскольку оно не прошло аутентификацию во время процесса настройки. Ввод последнего использованного пароля устройства или связанных учетных данных Google восстановит функциональность.

Google подтвердила, что обновленная защита от сброса к заводским настройкам будет развернута в конце этого года, вероятно, вместе с новой ОС Android 16. Похоже, функция не включена в текущую Android 16 Beta 4.1, выпущенную ранее в этом месяце, если разработчики её специально не скрыли. Однако она может появиться в финальном квартальном выпуске платформы.

Google также объявила, что стабильное обновление Android 16 выйдет в июне с новым дизайном Material 3 Expressive. Недавняя утечка предполагает, что обновленный интерфейс будет сосредоточен на цвете, форме, размере иконок и удобства использования, особенно для пожилых пользователей.

Новый дизайн будет распространяться на все собственные приложения, включая обновленное приложение «Часы». Обновление принесет переработанную нижнюю панель инструментов, новый шрифт и переработанные вкладки «Будильники», «Таймер» и «Секундомер».