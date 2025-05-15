Новинка будет официально представлена на мероприятии Computex 2025

Китайская компания Colorful анонсировала специальный выпуск своей видеокарты RTX 5080 iGame Advanced. Как и большинство продуктов Colorful, эта модель, скорее всего, будет доступна в ограниченном количестве и только на некоторых азиатских рынках. Тем не менее наверняка найдутся такие игроки из других регионов, которые захотят стать обладателями этой модели для создания полноценной системы в стиле игры Doom: The Dark Ages.

Карта представляет собой модифицированную версию модели оригинальной iGame RTX 5080 Advanced OC, то есть она сохраняет те же тактовые частоты и систему охлаждения. Однако она получила переработанную заднюю панель с графикой в стиле Doom и специальную наклейку на вентилятор. Изношенный и поврежденный в бою вид кожуха кулера дополняет тематику игры.

Colorful RTX 5080 iGame Advanced включает в себя две уникальные особенности, отсутствующие у других карт компании: частично полупрозрачный кожух, который открывает внутреннюю рамку радиатора, окрашенную в красный цвет, и кольцо RGB-подсветки вокруг центрального вентилятора. Эти элементы дизайна перенесены из оригинальной версии. Кроме того, на кронштейне ввода-вывода есть кнопка OC, которая активирует режим повышения частоты до 2670 МГц. Новинка имеет размеры 368 x 158 x 69 мм и использует один 16-контактный разъем питания с рекомендуемым блоком питания мощностью 1000 Вт.

Компания Colorful еще не опубликовала информацию об этой модели в своих китайских социальных сетях и не разместила ее на официальном сайте, поэтому вполне вероятно, что ускоритель будет официально представлен на выставке Computex 2025, стартующей на следующей неделе.