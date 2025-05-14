Material 3 Expressive призван сделать ОС Android 16 более привлекательной и эффективной

Компания Google после недавнего раскрытия нового дизайна Material 3 Expressive, сегодня официально представила новый облик Android 16, хотя окончательная версия Android 16 должна выйти только в июне.

Сам пользовательский интерфейс Material 3 Expressive точно появится на смартфонах Google Pixel, тогда как производители Android-смартфонов с собственным пользовательским интерфейсом, например One UI от Samsung, скорее всего, откажутся от новинки.

Material 3 Expressive призван сделать пользовательский интерфейс Android 16 более эмоционально привлекательным. Для этого Google не только использует еще более интенсивные, настраиваемые пользователем цвета, но и более характерные формы, такие как отображение значков приложений в форме звезд или ромбов.

Как показывает видео, многие анимации стали одновременно более обширными и плавными, чем раньше. Будь то регулировка ползунка громкости, удаление электронного письма или открытие быстрых настроек, компания Google не оставляет без своего внимания ни одну функцию.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Более широкое использование размытых фонов призвано создать ощущение глубины на экране. Причём это не должно повлиять на производительность или продолжительность автономной работы смартфонов.

Быстрые настройки можно будет настраивать разными способами, чтобы на одном экране была возможность разместить больше настроек.

Хотя Google пересматривает визуализацию экрана блокировки и значки в строке меню, фундаментальная структура и работа Android изменятся очень незначительно, поэтому пользователям не придется заново учиться пользоваться смартфоном на ОС Android.

В новой системе появится новая функция обновления в реальном времени для приложений доставки и навигации. Эти обновления в реальном времени можно увидеть на экране блокировки, в строке состояния и в быстрых настройках, и они предоставляют информацию о доставке, отслеживаемых посылках и т. п.



