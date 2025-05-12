Слухи же предполагают, что Galaxy Z Flip 7 FE вообще может не получить собственный чипсет Samsung, а использовать какую-либо модель от Qualcomm или даже MediaTek

Ожидается, что компания Samsung выпустит бюджетную модель складного смартфона под названием Galaxy Z Flip 7 FE. Предполагается, что устройство уже поступило в производство и также появилось в базе данных сертификации 3C в Китае, по сути, подтвердив свое существование. Теперь смартфон прошел тестирование на производительность под номером модели SM-F761N.

База данных Geekbench подтверждает несколько деталей об оборудовании устройства, хотя и не устраняет полностью продолжающиеся в сети споры вокруг того, какой чипсет Samsung на самом деле использует.

В записи Geekbench материнская плата Galaxy Z Flip 7 FE указана под кодовым названием s5e9945, а конфигурация процессора предполагает, что он работает на чипсете Exynos 2400.

Фирменный чипсет компании включает в себя одно основное ядро, работающее на тактовой частоте 3,21 ГГц, два производительных ядра на частоте 2,90 ГГц, три дополнительных ядра с частотой 2,59 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на частоте 1,96 ГГц. За обработку графики отвечает встроенный графический процессор Xclipse 940, что, скорее всего, означает использование чипсета Exynos 2400.

Тестируемое устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 16, о которой, как ожидается, будет объявлено на конференции разработчиков Google I/O в конце этого месяца. В тесте смартфон набрал 1930 баллов в одноядерном режиме и 6276 баллов в многоядерном режиме.

Тем не менее по-прежнему существует неопределенность относительно окончательного выбора компанией чипсета для Galaxy Z Flip 7 FE. Geekbench предполагает, что это будет Exynos 2400, тогда как в более ранних сообщениях упоминалась возможность использования Exynos 2400e или даже невыпущенного Exynos 2500.

Ещё больше создает путаницу ещё одно сегодняшнее сообщение, утверждающее, что Z Flip 7 FE может вообще не использовать чипсет Exynos.

Конечно, это всего лишь утечки, и относиться к любой сторонней информации об устройстве следует с долей недоверия. Помимо теста на производительность, сертификация 3C показывает, что грядущий смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.