На данный момент подробностей о карте и её изображений представлено не было

Недавно Gigabyte представила новые материнские платы серии AORUS Stealth на базе чипсета AMD 800. Компания похоже решила и далее развивать свои продукты под брендом Stealth, отличающиеся дизайном со скрытыми разъемами. Наряду с этими материнскими платами Gigabyte также представила свой новый корпус C500 Panoramic и совершенно новую флагманскую видеокарту.

Согласно пресс-релизу компании, одна из её видеокарт будет использовать дизайн со скрытым разъемом питания. Конструкция является не такой сложной, как фирменный разъем PCIe мощностью 600 Вт без кабеля от компании ASUS, но он полностью скрыт от глаз пользователя.

Пока Gigabyte не сообщила точное название видеокарты, заявив лишь, что она основана на модели RTX 5090 и будет частью серии AORUS Stealth. Сравнение с существующей линейкой графических карт позволяет предположить, что это может быть версия AORUS Master Ice, у которой нет разъема питания в обычном для него месте. Вместо этого он, по-видимому, спрятан за картой или, что более вероятно, под задней пластиной с изогнутым на 90 градусов кабелем.

Этот дизайн может показаться знакомым, так как его уже можно было видеть в серии GAMING для линейки RTX 4090. К сожалению, компания Gigabyte не опубликовала никаких изображений новой карты, за исключением одного рендера, где она показана внутри корпуса.