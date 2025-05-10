В настоящее время нет информации о точных характеристиках чипов, но известно, что они будут использовать архитектуру Arm

В сети уже давно циркулируют слухи о сотрудничестве компаний NVIDIA и MediaTek для создания специализированного чипсета для ПК. Сообщается, что они готовят процессоры серий N1X и N1, которые являются производными от специального чипа GB10, разработанного для компактных суперкомпьютеров NVIDIA.

По словам сотрудников ComputerBase, поделившимися подробностями о серии N1, дебют новинки на мероприятии Computex 2025 весьма вероятен. Серия N1X предположительно предназначена для настольных компьютеров, в то время как N1 будет нацелена на мобильные ПК. Официальный анонс ожидается во время выступления MediaTek или NVIDIA.

Предполагается, что серия N1 основана на SoC, разработанной для DGX Spark, мини-ПК с процессором на базе ARM и графическим процессором на базе архитектуры Blackwell. Версия DGX Spark включает процессор Grace с 20 ядрами ARM: 10 Cortex-X925 и 10 Cortex-A725, а также графический процессор Blackwell, способный обеспечить 1 PFLOP вычислений с точностью FP4. Он также комплектуется памятью LPDDR5X объемом до 128 ГБ. Это соответствует конфигурациям, которые можно увидеть в Mac Studio и некоторых системах на базе Ryzen AI MAX, и обеспечивает возможность работы с большими языковыми моделями.

NVIDIA N1(X):

• 8-12 ядер ARM;

• Неизвестные характеристики графического процессора;

• Дебют на Computex 2025, доступность позже;

• Поддержка Windows на ARM.

Однако, по данным ComputerBase, потребительская версия N1 может иметь меньше ядер, возможно, от 8 до 12, и поддержку памяти меньшего объема, вероятно, от 16 ГБ до 32 ГБ. В результате ПК на базе процессора N1 будут значительно дешевле, в отличие от DGX Spark, который стоит более 3000 долларов.

На данный момент NVIDIA держит характеристики в тайне, и вопросов относительно дебюта N1 по-прежнему больше, чем ответов. Остается надеяться, что компания извлекла уроки из запуска чипов Snapdragon Elite от Qualcomm и избежит выпуска только премиум-вариантов процессоров, которые сопровождались проплаченными обзорами и вызвали негативную реакцию среди пользователей.