В сети появилась утечка с предполагаемыми характеристиками чипсета Snapdragon 8 Elite 2 и данными о его производительности

Согласно утечке от известного инсайдера Digital Chat Station, будущий чипсет Snapdragon 8 Elite 2 от компании Qualcomm, презентация которого запланирована на конец сентября 2025 года, получит значительные улучшения по сравнению со своим предшественником благодаря нейронному процессору с производительностью 100 TOPS, ядрам процессора Oryon Gen 2 и мощному графическому ускорителю Adreno 840. Предполагается, что чипсет будет использоваться в таких флагманах, как Galaxy S26 Ultra или Xiaomi 16.

Snapdragon 8 Elite 2, как ожидается, станет самым мощным мобильным чипсетом Qualcomm и серьезным обновлением по сравнению с Snapdragon 8 Elite, и, по слухам, дебютирует на мероприятии Snapdragon Summit в сентябре 2025 года.

Утечка от Digital Chat Station, известного правдивыми инсайдами, появилась на Weibo, подтверждая, что чипсет будет использовать передовой 3-нм техпроцесс N3P от TSMC и ядра Oryon Gen 2, включая два основных и шесть производительных ядер, отказавшись от ядер эффективности, как у предшественника.

Согласно предыдущему сообщению, основные ядра будут работать на тактовой частоте 4,4 ГГц, что немного выше 4,32 ГГц у предшественника. Созданный на архитектуре Armv9 с поддержкой SME 1 и SVE2, Snapdragon 8 Elite 2 будет полностью готов к расширенным функциям ИИ.

NPU Hexagon достигает ошеломляющего показателя производительности 100 TOPS, что может быть полезно для таких функций, как редактирование фотографий и видео с помощью ИИ. Его графический процессор Adreno 840 в сочетании с увеличенным на 33% кэшем L2 объемом 16 МБ повышает производительность в играх и графике на 30%, а также поддерживает настройки яркости дисплея. Кроме того, инсайдер утверждает, что результаты тестирования в AnTuTu превышают 3,8 миллиона баллов, что является значительным скачком по сравнению с 2,7–3 миллионами у Snapdragon 8 Elite.