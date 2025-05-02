Основная масса представителей семейства станет дебютантами 2026 года

Мобильная платформа от Intel под названием Panther Lake официально должна дебютировать уже в этом году. Однако по последней информации, в этом году ожидается запуск только одной из конфигураций Panther Lake с 4 производительными и 8 энергоэффективными ядрами.

В конце третьего квартала прошлого года Intel официально запустила мобильную платформу Core Ultra 200V «Lunar Lake». Компания подтвердила, что непосредственного преемника этой архитектуры не будет, поскольку Intel не планирует снова интегрировать память в корпус процессора. Хотя прямой замены может и не быть, у Intel будут новые архитектуры, которые могут заполнить соответствующий пробел.

Ожидаемая в этом году модель не будет включать маломощные ядра и получит в свое распоряжение 4 ядра графического процессора Xe3. Ожидается, что платформа будет иметь TDP до 45 Вт, что явно указывает на более высокий пакет мощности, чем линейка Lunar Lake, мощность которой находился в пределах от 17 до 28 Вт.

Интересно, что версия без ядер с низким энергопотреблением не упоминалась в предыдущих утечках. Это может быть либо новая конфигурация, или может речь идти об определенной путаницы в том, что готовит пользователям Intel. Вариант с 12 ядрами Xe3 явно нацелен на премиальные ноутбуки без дискретной видеокарты. Что касается конфигурации с 4P и 8Eядрами, то почти наверняка она нацелена на игровые ноутбуки, где интегрированная графика не имеет такого большого значения.

Из-за такой противоречивой информации о конфигурациях мобильных процессоров Panther Lake полная линейка вполне может быть раскрыта лишь в конце текущего года. В любом случае и слухи, и официальная информация от Intel сходятся в том, что первый представитель новой серии будет доступен в этом году.