Снижение цен на RTX 5070 в Европе продолжается, как из-за изменения курса валют, так и по причине улучшения доступности.

Приятно видеть, что цена на видеокарты NVIDIA нового поколения начала постепенно снижаться. Это касается и модели RTX 5070, выпущенной в прошлом месяце.

Одним из главных факторов подобных изменений является изменение обменного курса евро и доллара. NVIDIA ранее снизила официальную рекомендованную розничную цену на данную модель в Европе с 649 до 629 евро. Однако RTX 5070 уже доступна по значительно более привлекательной цене.

Недавно появилась информация, что некоторые розничные магазины в Германии снизили цену RTX 5070 до 589 евро, что является отличной новостью для немецких пользователей. Теперь настала очередь Франции, где карта также поступила в продажу по той же рекомендованной розничной цене в 649 евро, но теперь приобрести её можно за 569 евро, то есть на 12% дешевле первоначальной цены.

Судя по всему начавшуюся тенденцию уже не остановить, и нас ждет дальнейшая корректировка стоимости карт RTX 50 в меньшую сторону. Можно ожидать, что очередным фактором дальнейшего снижения станет выпуск видеокарт RTX 5060 Radeon RX 9060 XT от NVIDIA и AMD соответственно.