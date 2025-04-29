В сети появились изображения ​​печатной платы новинки

В новой серии графических ускорителей для рабочих станций компания NVIDIA внесла два важных изменения. Во-первых, она изменила название серии, и теперь она называется не просто «RTX», а «RTX PRO», что вполне логично, учитывая, насколько запутанным было название предыдущей серии. Во-вторых, компания начала использовать модули GDDR7 большей емкости, что позволило настольным графическим ускорителям впервые использовать конфигурацию с 96 ГБ памяти.

GeForce RTX PRO 6000 Blackwell является флагманской моделью в новой серии. Она будет иметь не одну, а три конфигурации, предназначенные для рабочих станций с несколькими графическими процессорами, а также для настольных ПК с одним ускорителем. Несмотря на то, что пока неизвестно, будет ли использоваться одна и та же печатная плата во всех трех моделях, подтверждено, что даже при емкости 96 Гбайт карта будет иметь TDP всего 300 Вт. Дизайн печатной платы, по-видимому, для варианта Max-Q, недавно был опубликован на Chiphell:

Как видно на изображениях выше на плате пока нет никаких компонентов, но отчетливо видно, что чипы памяти будут размещены с обеих сторон печатной платы. Каждый чип будет иметь ёмкость 3 Гбайт, обеспечивая в общей сложности объем в 96 Гбайт. Разумеется, ничто не мешает NVIDIA использовать ту же плату для других моделей, таких как RTX PRO 5000 с емкостью 48 Гбайт, для чего потребуется только одностороннее расположение чипов памяти. Однако для модели RTX PRO 4500, работающей на графическом процессоре GB203, потребуется уже другая плата.

Также стоит отметить, что на плате нет места для разъема 12V-6x2. Вместо этого она имеет четыре точки подключения для кабеля. Это говорит о том, что данная графическая карта предназначена либо для серверов, либо для модели Max-Q, в которых разъемы питания расположены сзади.