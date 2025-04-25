В линейку входит три модели с немного различающимися частотами и ценой от 3600 долларов.

Сегодня компания GALAX официально объявила о выпуске своего флагманского графического ускорителя GeForce RTX 5090D. Как понятно из названия, эта версия будет эксклюзивной для китайского рынка. Насколько известно, компания не планирует выпускать оригинальные видеокарты RTX 5090, а появление RTX 5090D не ожидается за пределами Китая, по крайней мере по официальным каналам.

Модель GeForce RTX 5090D HOF (Hall of Fame) была доработана OC Lab. Это видеокарта предназначена для оверклокеров, имеет первоклассный дизайн, включая до 36 фаз VRM и конденсаторы DrMOS на 70A. Основой карты является графический процессор GB202-250 с 21760 ядрами CUDA. Карта также оснащена 32 ГБ памяти стандарта GDDR7, работающими на скорости по умолчанию 28 Гбит/с, хотя в спецификациях не уточняется, использует ли она модули памяти на 28 Гбит/с или 32 Гбит/с.

Интересно, что сегодня выходит не одна, а целых три модели: OC LAB XOC, OC LAB Plus-X и OC LAB. Самая мощная версия, XOC, в настоящее время является единственной картой в мире на базе графического процессора серии RTX 50 с двумя разъемами питания 12V-2x6. Модели OC LAB Plus-X и OC LAB используют один разъем, и, кроме того, получили одну и ту же плату с меньшим количеством установленных компонентов. GALAX подтверждает, что графический ускоритель XOC смог достигнуть девяти мировых рекордов разгона.

Что касается тактовой частоты, то XOC Limited Edition имеет тактовую частоту в разгоне 2655 МГц, OC LAB Plus-X достигает частоты 2610 МГц, а модель OC LAB работает на частоте 2580 МГц. Все три карты имеют максимальный TGP 600 Вт. Стоит отметить, что вариант OC LAB XOC, вероятно, имеет BIOS, который позволяет установить более высокий уровень TGP благодаря двойному 16-контактному разъему. Однако за скорость придётся немало заплатить.

Цены на GALAX HOF RTX 5090D в Китае:

• OC LAB XOC LE: 29 999 юаней (около 4140 долларов США);

• OC LAB Plus-X: 26 199 юаней (около 3620 долларов США);

• OC LAB: 26 099 юаней (около 3605 долларов США).

На данный момент информация о количестве доступных видеокарт или о том, где их можно купить, отсутствует.