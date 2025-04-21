SPARKLE подтверждает, что видеокарта Arc Battlemage с 24 ГБ памяти может выйти в период с мая по июнь

Вскоре после того, как компания Intel выпустила видеокарту Arc B580 из линейки Battlemage, в сети начали появляться слухи о возможном запуске новой модели с обновленной конфигурацией памяти. Напомню, что Arc B580 оснащена 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 192-битной шине памяти, но новые слухи предполагают, что Intel может удвоить объем памяти до 24 ГБ.

Слухи явно предполагали, что модель на 24 ГБ будет нацелена на профессиональный сегмент, а не на повышение производительности в играх, как в серии Arc Pro. Но оказывается, есть вероятность, что эти слухи все-таки относятся именно к игровой графической карте.

Бренд Sparkle ответил на комментарии о модели с объемом памяти 24 ГБ. Стоит обратить внимание, что хотя первоначальный слух появился ещё в декабре, Sparkle отвечала на комментарии, сделанные лишь в конце прошлого месяца.

Согласно ответу компании, изначально планировалось запустить модель на 24 ГБ в период с мая по июнь. Однако неясно, точны ли эти сроки, поскольку выход продукта мог быть либо полностью отменен, либо отложен. Представитель компании, который ответил, также сказал, что они с нетерпением ждут увеличения продаж и что модель все еще находится в стадии согласования.

Стоит, однако, не сильно обнадеживаться игрокам, учитывая, что Sparkle также производит профессиональные графические ускорители линейки Arc, и, возможно, просто произошла ошибка в процессе коммуникации, или действительно всё-таки может появиться модель Arc B580 с 24 ГБ для геймеров. Также стоит отметить, что Intel, возможно, все еще планирует выпустить дискретные графические карты на базе графического чипа BGM-G31, упоминание о котором появилось в отгрузочных документах.