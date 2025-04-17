Названия игровых чипов AMD для консолей приносят всё больше путаницы в номенклатуру, что затруднит выбор игрового устройства для покупателей

Инсайдер Хоанг Ань Фу, который раскрыл планы AMD по обновлению процессоров серии Ryzen Z2, теперь утверждает, что одна из моделей, утекших в сеть две недели назад, на самом деле основана на гораздо более старой архитектуре кристалла.

Напомню, что серия Ryzen Z2 представляет собой гибридные процессоры AMD для игровых карманных компьютеров. Компания использовала при создании этих чипов несколько архитектур, включая Rembrandt, Hawk Point и Strix Point. Теперь похоже, что AMD планирует добавить в линейку еще две модели: Ryzen Z2 A и Ryzen Al Z2 Extreme. Последний, похоже, является обновлением Strix Point, но теперь с включенным NPU (процессором искусственного интеллекта). Что касается модели Ryzen Z2 A, то она до сих пор была загадкой.

Инсайдер утверждает, что Ryzen Z2 A на самом деле основан на APU для оригинальной консоли Steam Deck от Valve под кодовым названием «Van Gogh». Это 4-ядерный APU на архитектуре Zen 2 с 8 графическими вычислительными блоками на основе архитектуры RDNA2. Всё это говорит о том, что наряду с Ryzen Z2G будет еще один APU с RDNA2 для карманных компьютеров.

Необходимо отметить, что как раз перед анонсом серии Ryzen Z2 в сети появились слайды с официальной презентации. Это заставило инженеров Valve подтвердить, что у компании не было планов по запуску Steam Deck с серией Ryzen Z2. Однако теперь кажется, что ситуация может быть противоположной, поскольку другие карманные устройства могут получить APU Steam Deck, просто под официальным маркетинговым названием.

Платформа AMD Ryzen серии Z расширяется, но она в какой-то мере начинает переполняться, и нет простого способа расшифровать названия чипов. Модели с буквами A, G и Extreme имеют разные характеристики. Текущая линейка Ryzen Z2 включает чипы с архитектурами CPU Zen2, Zen3+, Zen4 и Zen5, а также графику на базе RDNA2, RDNA3 и RDNA3.5.

Даты выпуска Ryzen Al Z2 Extreme и Z2 A пока не объявлены. Однако сообщается, что первый из них появится в консолях MSI Claw, а последний может быть использован в некоторых системах SteamOS, учитывая оптимизацию этих APU в игровой операционной системе.