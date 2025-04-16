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Google удваивает требования к объему накопителя на платформе Android
Теперь минимальный объем памяти для любых устройств на базе ОС Android составляет 32 ГБ

 Начиная с ОС Android 15, компания Google вводит новые минимальные требования к объему хранилища, которые должны помочь улучшить работу на недорогих устройствах на платформе Android. Новые устройства теперь должны иметь не менее 32 ГБ встроенной памяти, что является большим скачком по сравнению с предыдущим требованием в 16 ГБ.

 Удвоение олицетворяет устойчивый рост минимальных требований к объему хранилища для Android. В Android 12 Google разрешила устанавливать версию ОС всего на 8 ГБ памяти. Этот объем вырос до 16 ГБ с Android 13, а затем до 32 ГБ с Android 15. Об изменении впервые сообщил ресурс Android Authority, который обнаружил его в документе требований GMS (Google Mobile Services).

 Это не означает, что Google полностью запрещает сверхдешевые телефоны с объемом памяти 16 ГБ. Производители по-прежнему могут выпускать их, если используют открытый исходный код Android. Но для доступа к обязательным приложениям и сервисам Google, таким как Play Store, вероятно, придется следовать новым правилам компании.

 Это правильный подход со стороны Google. Хотя 32 ГБ представляют собой очень маленький объем на данный момент, это все равно вдвое больше, чем комплектовались самые дешевые устройства на ОС Android.

 Требование также гласит, что 75% от общего объема памяти устройства должно быть выделено для раздела данных, используемого для приложений и пользовательского контента. Таким образом, на телефоне с объемом памяти 32 ГБ только 24 ГБ будут доступны для приложений, игр, загрузок и других файлов.

 Конечно, большее количество памяти не обязательно означает более скоростную систему хранения. Многие доступные Android-телефоны по-прежнему используют дешевые и медленные флэш-чипы eMMC, а не быстрое хранилище UFS, которое используется в более дорогих устройствах. Но наличие достаточной емкости является большой проблемой, с которой столкнулись бюджетные телефоны.

 Есть несколько потенциальных недостатков такого увеличения хранилища. Во-первых, любые существующие телефоны с объемом памяти 16 ГБ не смогут обновиться до Android 15, поскольку они не соответствуют новому минимуму хранилища. Однако это не должно быть большой потерей, учитывая, что большинство брендов вообще предпочитают не обновлять такие устройства.

 Другая потенциальная проблема заключается в том, что это изменение может привести к тому, что производители немного поднимут цены на свои самые дешевые предложения, хотя, опять же, для большинства покупателей доплата может быть оправданной, чтобы избежать постоянных проблем от недостатка памяти. Приложения и игры просто становятся "тяжелее", и эту тенденцию, похоже, уже нельзя остановить.

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#google #android #android 15 #google android
Источник: techspot.com
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