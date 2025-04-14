Такой ход событий может привести к резкому повышению стоимости электроники из-за нарушения логистики и цепочки поставок

По словам министра торговли США Говарда Лютника, Соединенные Штаты готовятся ввести отдельные пошлины на импорт смартфонов, компьютеров, полупроводников и связанных с ними компонентов в течение следующих одного или двух месяцев. Как сообщили 13 апреля 2025 года на ABC News, этот шаг сигнализирует о стратегическом повороте США к увеличению внутреннего производства.

«Нам нужно, чтобы полупроводники, чипы и плоские панели производились в Америке. Мы не можем зависеть от Юго-Восточной Азии во всем, что необходимо для нас», — заявил Лютник. Это заявление последовало за решением президента Дональда Трампа от 11 апреля освободить смартфоны, ноутбуки и другую электронику от ответных пошлин, введенных 2 апреля.

Уведомление о таможенной и пограничной защите США, вступившее в силу 5 апреля, распространяется на такие продукты, как жесткие диски и чипы памяти. Не говоря уже о том, что оно предлагает облегчение крупным импортерам, таким как Apple и Samsung. В последнем сообщении Лютник пояснил, что эти товары теперь попадут под специальный тип тарифа, который должен вступить в силу в ближайшее время, несмотря на их исключение из ответных пошлин. Компания Apple, например, переместила свои запасы из Индии и Китая в США в последнюю неделю марта, чтобы избежать крайнего срока введения тарифа Трампа.

Изменение политики направлено на решение проблем национальной безопасности, и Лютник утверждает, что переговоры с другими странами не обсуждаются. «Это вещи, которые являются национальной безопасностью, и нам нужно, чтобы они производились в Америке», — сказал он. Это происходит на фоне предупреждений экспертов о том, что сделанные в США iPhone могут резко вырасти в цене до 3500 долларов, что отражает потенциальный рост затрат в процессе перемещения производства. Администрация Трампа стремится смягчить ситуацию для потребителей и поддержать американские компании, одновременно добиваясь самодостаточности, хотя быстрая смена политики поднимает вопросы о стабильности цепочки поставок.

По мере приближения введения тарифов акцент США на собственном производстве микросхем и электроники может существенно изменить динамику мировой торговли.