В сети ранее появилось сообщение, что программа доступа к видеокартам RTX 50 по рекомендованной цене завершена

Компания NVIDIA анонсировала свою специальную программу Verified Priority Access ещё два месяца назад для геймеров, желающих приобрести видеокарту RTX 50 по рекомендованной розничной цене. Целью этой программы является предоставление возможности приобрести одну из трех карт поколения Blackwell напрямую у NVIDIA, то есть речь идет о моделях Founders Edition. Это также означает, что RTX 5070 Ti не включена в эту программу, поскольку NVIDIA так и не выпустила данную карту в версии Founders Edition.

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Недавно пользователь Reddit поделился журналом переписки со службой поддержки клиентов NVIDIA, которая, к удивлению, упомянула, что программа VPA уже завершилась. Это станет плохой новостью для тех, кто ждет и рассчитывал купить карты серии GeForce RTX 50 по рекомендованной розничной цене.

Однако, похоже, у сотрудника службы поддержки клиентов была неверная информация, и ничего в отношении программы VPA не изменилось.

Условия программы NVIDIA Verified Priority Access:

• В настоящее время программа ограничена жителями США, у которых была учетная запись NVIDIA до 30 января 2025 года;

• Пользователи должны заполнить форму, чтобы выразить свою заинтересованность в определенных моделях GPU;

• В настоящее время в программе участвуют только графические процессоры RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Founders Edition;

• Выбранные компанией пользователи получают приглашения по электронной почте для покупки карт;

• Процесс отбора может включать алгоритм, который учитывает такие факторы, как история учетной записи и использование приложений NVIDIA;

• Приглашенные могут купить карты напрямую на торговой площадке NVIDIA.

Несмотря на то, что серия GeForce RTX 50 была запущена более двух месяцев назад, рассчитывать на приобретение желаемых видеокарт RTX 50 по цене, хотя бы немного отличающейся от рекомендованной, не приходится. К сожалению, NVIDIA не распространила программу Verified Priority Access (VPA) на глобальный рынок, и маловероятно, что ситуация изменится в ближайшем будущем.