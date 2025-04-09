Известный инсайдер в области мобильных устройств раскрыл ключевые характеристики серии Oppo Reno 14.

Бренд Oppo, принадлежащий Vivo, готовится представить новую серию смартфонов Reno 14 в Китае в самое ближайшее время. В сети уже появлялись несколько сообщений о Reno 14 и Reno 14 Pro, а теперь новая утечка от известного инсайдера раскрыла ключевые подробности об их дисплее, аккумуляторе и дизайне.

Последняя информация поступила от всезнающего инсайдера Digital Chat Station, который поделился подробностями на китайской микроблоговой платформе Weibo. Глядя на онлайн-сообщение, информатор утверждает, что смартфоны Reno 14 будут оснащены массивными аккумуляторными батареями емкостью более 6000 мАч. Обычный Reno 14 может получить 6,59-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, в то время как старшая модель Reno 14 Pro может иметь более крупный 6,83-дюймовый LTPS OLED-экран с таким же разрешением 1,5K.

Инсайдер заявляет, что дисплей будет иметь закругленные углы с узкими рамками. Кроме того, система камер получит обновление по сравнению с предшественниками, чтобы предложить опыт использования, напоминающий устройства iPhone. По слухам, серия Reno 14 получит тонкий и легкий дизайн, но несмотря на это будет обладать защитой от пыли и воды по стандарту IP68 / IP69. Также в сеть были недавно слиты рендеры Oppo Reno 14 Pro, которые продемонстрировали переработанный модуль камер на задней панели.

В предыдущей утечке от Digital Chat Station инсайдер также поделился некоторыми элементами дизайна и подробностями о камере. Oppo может оснастить перископическим телеобъективом модуль камер на модели Reno 14 Pro. Исходя из того, что известно на данный момент, грядущий Reno 14 Pro может работать на базе однокристальной системы Dimensity 8350 от MediaTek, получить дисплей с частотой обновления 120 Гц, три камеры разрешением 50 МП на задней панели, быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.