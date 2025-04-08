Видеокарта производится в двух цветах и предназначена для китайских потребителей.

Компания GALAX сегодня официально анонсировала и выпустила свою новую серию графических карт Boomstar. Новый релиз включает только одну модель - RTX 5090D, поскольку серия Boomstar предназначена исключительно для китайского рынка. Официально сегодня запускаются четыре карты, но есть только два варианта: LUNA и NOX. Первый имеет белый дизайн, тогда как второй является графическим ускорителем в черной цветовой гамме.

Видеокарты RTX 5090 Boomstar LUNA и NOX в версиях OC могут похвастаться тактовой частотой 2452 МГц, что является небольшим повышением официальной частоты, установленной на уровне 2407 МГц. Новые карты официально являются моделями с TDP 575 Вт и требуют блока питания мощностью не менее 1000 Вт. Компания GALAX подтверждает, что графические карты серии Boomstar имеют размеры 348x155x60 мм, включая кронштейн ввода/вывода.

Двумя интересными особенностями нового релиза являются инновационный дизайн кулера и магнитные крепления. В отличие от традиционных конструкций, серия Boomstar позволяет снимать весь кожух системы охлаждения с вентиляторами, не используя инструменты, поскольку они крепятся с помощью магнитов. Такой подход в дизайне кулера позволяет пользователю легко чистить карту, не вынимая ее из корпуса, и эта частичная разборка абсолютно никаким образом не повлияет на гарантию.

Еще одной особенностью является магнитная задняя пластина, а если, точнее, магнитные наклейки. Серия Boomstar известна этими возможностями, и часто в продаже доступно множество вариантов. Однако неясно, будут ли эти наклейки продаваться отдельно. Из коробки покупатель получает только одну наклейку с каждой картой, которую можно использовать или удалить в любое время.

Что касается подсистемы питания, то графический ускоритель RTX 5090 D Boomstar использует 14-слойную конструкцию печатной платы с конфигурацией фаз 16+6+7. Разъем питания представляет собой новый вариант 12V-2x6, призванный исключить повреждение карты из-за неправильного подключения, приводящего к плавлению контактов.