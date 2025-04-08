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goldas
GeForce RTX 5060 с памятью GDDR7 и 128-битной шиной была обнаружена в грузовых манифестах
Похоже, что видеокарты начального уровня нового поколения от двух основных производителей будут полагаться на 128-битную шину

 Примерно месяц назад в сеть попала информация, раскрывающая спецификации видеокарт "народной" серии видеокарт GeForce RTX 5060, и среди раскрытых данных были официальные номера плат и моделей. Плата под номером PG152, похоже, является основой для всех трех моделей RTX 5060: RTX 5060 Ti 16 ГБ/8 ГБ и RTX 5060.

 При недавней проверке грузовых манифестов была обнаружена модель RTX 5060 под номером PG152 SKU 25. Эта версия указана в манифесте как видеокарта с памятью GDDR7 и 128-битной шиной памяти. Фактически, эти данные также подтверждают использование в видеокарте графического процессора GB206. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в этом списке также есть модель PG152 SKU 10, которая также подтверждена с GPU GB206 и 128-битным интерфейсом памяти.

 Таким образом, можно сделать вывод, что компания NVIDIA решила не обновлять шину памяти в своей доступной линейке RTX 5060, так как предыдущее поколение также использует 128-битную шину памяти. Однако переход на стандарт GDDR7 сделает свое дело, поскольку новый тип памяти увеличит пропускную способность на 55 процентов до 448 ГБ/с, что очень важно для современных игр с использованием технологий масштабирования.

 Если текущая информация верна, и, как можно видеть, пока все подтверждается с момента публикации исходных спецификаций, то все графические ускорители NVIDIA и AMD начального уровня будут полагаться на 128-битную шину памяти, включая GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9060.

 Напомню, что согласно неофициальным данным ожидается, что компания NVIDIA анонсирует линейку RTX 5060 уже на следующей неделе.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #gddr7 #rtx 5060 #rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
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А где фоточки неправильного расположения моников на расстоянии около 30 см?))
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Spank Me
01:48
И ладно бы один раз обос*ались. Но нет, в статье ещё встречаются эти "умные" слова. Какой кошмар, это что то на уровне ИТ специалиста, который роутер в переписке руолтером называет😂😂😂
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Spank Me
01:45
"припиетарной"? Шта? Хотели написать умное слово "проприетарный", но не получилось. Мда, грамотеи нынче статьями занимаются, диву даешься
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ebatoryi
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