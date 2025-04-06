Вероятно, это ошибка, но выход данной модели весьма вероятен в будущем.

Компания NVIDIA на данный момент не анонсировала ни одного видеоускорителя линейки GeForce RTX 5080 Ti. Однако было несколько странных свидетельств от некоторых партнеров компании NVIDIA, которые могут говорить о том, что в какой-то момент планировалось что-то более производительное. По крайней мере, в настоящее время известно, что компания MSI была абсолютно уверена, что видеокарта RTX 5080 будет иметь 24 ГБ памяти, а не 16 ГБ. Компания совершила эту ошибку два раза, что вызвало закономерный вопрос о том, должна ли была модель RTX 5080 быть выпущена с большим объемом памяти, используя модули памяти стандарта GDDR7 объемом по 3 ГБ, как это было в мобильной модели для ноутбуков.

Очевидным ответом является то, что компания NVIDIA внесла изменения в спецификации в последний момент перед выпуском. Однако компания MSI является не единственной, поскольку есть и другие производители, которые полагают, что в ближайшее время должна быть запущена видеокарта, представляющая собой более производительный вариант, чем RTX 5080. Например, компания ZOTAC указывает модель RTX 5080 Ti на своем веб-сайте на нескольких страницах, ошибка, которая кажется довольно странной, учитывая, что видеокарта была представлена и поступила в продажу более двух месяцев назад.

Компания ZOTAC указал эту модель для трех линеек SOLID. Модели SOLID CORE являются самыми новыми, что может объяснить, почему карта линейки Ti была добавлена по ошибке при копировании и вставке описания.

Конечно, мы нет никаких сомнений, что это банальная ошибка со стороны компании ZOTAC. Однако пользователи, которые проведут поиск, найдут эти видеокарты и будут введены в заблуждение. Возможно, было бы лучше, если бы NVIDIA уже анонсировала модель RTX 5080 Ti/SUPER, потому что это неизбежно, и в определенный момент в будущем мы станем свидетелями появления видеокарт с модулями памяти объемом 3 ГБ.