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goldas
Российский блогер протестировал NVIDIA GeForce RTX 4090 с 48 ГБ памяти
Модификация является быстрой, но слишком шумной картой, что очень мешает во время работы

 Видеокарта была протестирована российским YouTube-блогером Мой Компьютер (MKA), который получил одну из версий этой карты с системой охлаждения турбинного типа. Важно отметить, что эти карты не являются официальными моделями от NVIDIA. Источник происхождения подобных карт неизвестен, но уже появилась достаточно крупная афера, связанная с извлечением графических процессоров AD102 из рабочих карт и продажей их без графических процессоров ничего не подозревающим геймерам.

 Обсуждения на эту тему ведутся активно на Reddit, где подобные случаи очень часто сообщаются. На самом деле, эти карты, или, точнее, печатные платы с кулерами, не должны продаваться, но такое мошенничество легко осуществить, поскольку даже тщательный осмотр карты не показывает, установлен ли графический процессор, если кулер не демонтирован.

 Компании, специализирующиеся на извлечении графических процессоров AD102, позже размещают их на специальных печатных платах, которые, как можно понять, получены из других карт, например серии RTX Ada, поддерживающие двухстороннее расположение чипов памяти.

 Ютубер получил одну из этих карт и предоставил первый обзор. Эта карта не рекомендуется для использования геймерами, хотя технически это лучшая карта линейки RTX 40 с флагманским чипом NVIDIA Ada. Однако она очень шумная и достигает громкости почти 65 дБ во время таких тестов, как Unigine Superposition, тогда как комфортный уровень должен быть не выше 30-40 дБ. Карта поддерживает тактовую частоту в разгоне до 2,7 ГГц, потребляя 425 Вт, предполагая, что она получена из графического ускорителя RTX 4090D. Температура чипа во время теста достигает 70,7°C, а температура чипов памяти поднимается до 86°C.

 Ютубер провел дополнительные тесты, включая тесты вывода ИИ, которые могут быть интересны тем, кто рассматривает такие карты. Доступность в настоящее время ограничена китайским рынком, и, возможно, было бы лучше, если бы это так и оставалось. Как было сказано, данные карты не являются официальными моделями, они являются способом обойти экспортные ограничения США на высокопроизводительные графические процессоры. Хотя с научной точки зрения такие модификации очень интересны.

 NVIDIA могла бы легко предотвратить такую ситуацию, внедрив более сложные методы отключения модификаций памяти. Каждый графический процессор поддерживает чипы от нескольких поставщиков памяти, но это не проблема, проблема в том, что он поддерживает различные объемы памяти, и именно это используют любители модификаций.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 4090 #rtx 4090d #ad102 #rtx 4090 d
Источник: videocardz.com
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