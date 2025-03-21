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NVIDIA переносит выход GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060
Теперь выход GeForce RTX 5060 Ti запланирован на середину апреля, а RTX 5060 — на середину мая

 Некоторое время назад в сети появились слухи, предполагавшие, что запуск видеокарт RTX 5060 Ti должен состояться в текущем месяце. Похоже, что эти слухи не соответствовали действительности. Многочисленные профильные средства массовой информации освещали этот период запуска, которую NVIDIA сообщила своим партнерам по производству видеокарт, но эта дата была позже изменена, и в последнее время от NVIDIA не было никаких свежих новостей по поводу релиза видеокарт GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. И это несмотря на проведение крупных мероприятий, например, такого как GTC 2025 или GDC, хотя ни то, ни другое событие не является идеальным местом с точки зрения анонса новых игровых графических процессоров.

 Согласно данным форумов Board Channels, участники которых, связанны с различными партнерами по производству плат, NVIDIA только что уведомила об изменении даты выпуска линейки GeForce RTX 5060. Формулировка совершенно ясно дает понять, что речь идет о задержке, но с технической точки зрения компания официально не объявляла стартовое окно, поэтому изменение срока запуска не может считаться задержкой.

 Обновление даты запуска серии GeForce RTX 5060

• RTX 5060 Ti 8 ГБ и 16 ГБ: середина апреля;

• RTX 5060 8 ГБ: середина мая.

 Согласно обновленной информации видеокарта RTX 5060 Ti, как в версии с 16 ГБ, так и 8 ГБ памяти, поступит в продажу в середине следующего месяца, в то время как младшая модель RTX 5060 будет выпущена спустя месяц, в середине мая. Стоит отметить, что если информация не включает конкретно какие-либо даты, то есть высокая вероятность корректировки и обновленного окна запуска. Эта новая дата, по-видимому, является результатом недавнего обновления эмбарго GeForce, которое пока ещё не было раскрыто. В последнем обновлении упоминалось только TBD для RTX 5060 и апрель для RTX 5060 Ti.

 С точки зрения спецификаций изменений никаких не предвидится. Модель GeForce RTX 5060 Ti будет иметь две конфигурации памяти, но одинаковое количество ядер - 4608 для обоих вариантов. Эта модель с TDP 180 Вт, вероятно, разработанная для ценового диапазона от 400 до 500 долларов США. В свою очередь, обычная RTX 5060 будет обладать 3840 ядрами CUDA и только 8 ГБ памяти. Кроме этих двух видеокарт, NVIDIA, как сообщается, также работает над ещё более медленной моделью - RTX 5050, которая будет ориентирована на самых нетребовательных игроков, предпочитающих старый добрый режим FullHD и не самые высокие настройки.

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Источник: videocardz.com
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