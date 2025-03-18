Грядущий электромобиль Xiaomi YU7 сертифицирован и получит впечатляющий запас хода

Грядущий спортивный кроссовер Xiaomi YU7 должен стать серьезным конкурентом на рынке электромобилей, а недавние сертификации китайской платформы MIIT раскрывают несколько впечатляющих характеристик. Xiaomi YU7, запуск которого запланирован на июнь-июль, как сообщается, будет предлагать топовую комплектацию с запасом хода в 770 км.

Этот кроссовер отличается отличным дизайном с гладкими каплевидными фарами, обтекаемым передним бампером и аэродинамическим профилем. Полускрытые дверные ручки, безрамочные зеркала и спойлер типа «утиный хвост» с характерными гало задними фонарями еще больше подчеркивают его современную эстетику. Имея размеры 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1608 мм в высоту с колесной базой 3000 мм, новый Xiaomi YU7 обещает достаточно внутреннего пространства для комфортных поездок как водителя, так и пассажиров.

Внутренность YU7 отходит от традиционных дизайнов с помощью сверхширокого экрана приборной панели, на котором отображается вся важная информация о вождении, включая запас хода, скорость и навигацию. В качестве изюминки можно отметить установленный на крыше датчик LiDAR, намекающий на расширенные возможности автономного вождения. Однако версии без LiDAR также будут оснащены технологией автономного вождения.

Xiaomi YU7 будет доступен в одно- и двухмоторной конфигурации. Топовый двухмоторный полноприводный вариант обеспечивает общую мощность 508 кВт (691 л. с.), что позволяет достигать максимальной скорости 253 км/ч. Двухмоторный вариант с меньшей мощностью предлагает 365 кВт, в то время как одномоторная заднеприводная версия выдает только 235 кВт и достигает скорости 240 км/ч.

Варианты аккумуляторов включают 96,3 кВт·ч NMC версию с запасом хода 770 км, 760 км и 675 км, а также более крупный 101,7 кВт·ч NMC версию с запасом хода 670 км, 750 км и 760 км. Сообщается, что для варианта с одним двигателем также доступна батарея LFP.

Ожидается, что начальная цена кроссовера Xiaomi YU7 составит около 250 000 юаней, что примерно соответствует 34 562 долларам США.