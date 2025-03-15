Смартфон станет первым устройством с чипсетом Snapdragon 6 Gen 4.

Realme готовится вскоре расширить свою серию Realme 14 новым смартфоном. Устройство, получившее название Realme 14 5G, уже появилось в нескольких сертификационных органах, а недавняя утечка также раскрыла некоторые из его ключевых характеристик. Компания Realme официально подтвердила некоторые подробности, включая процессор и емкость аккумулятора.

В отличие от других телефонов серии Realme 14, Realme 14 5G получил дизайн, более близкий к предстоящему телефону Realme P3 5G, запуск которого запланирован на следующую неделю.

«Меха-дизайн» телефона, как его называет Realme, отличается серебристой отделкой, плоскими краями и желтой кнопкой питания. На задней панели находится двойной модуль камеры, главным в котором будет 50-мегапиксельный объектив.

Компания подтвердила, что Realme 14 5G будет работать на чипсете Snapdragon 6 Gen 4, что сделает его первым в мире телефоном с этой однокристальной системой. Компания утверждает, что чипсет набирает более 810 000 баллов в AnTuTu. Устройство оснащено массивной батареей емкостью 6000 мАч, которая должна обеспечить впечатляющую автономность.

Хотя Realme не раскрыла полные характеристики, предыдущая утечка предполагает, что Realme 14 5G может быть переименованным Realme Neo 7x 5G, поскольку оба устройства имеют одинаковый номер модели (RMX5071).

Если это так, то покупатели могут получить 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Задний модуль камеры помимо упомянутой 50-мегапиксельной камеры также получит 2-мегапиксельный датчик, а фронтальная камера будет представлена 16-мегапиксельным объективом.

Кроме того, Realme 14 5G может похвастаться рейтингом защиты от пыли и воды IP68/IP69. Смартфон также может включать стереодинамики и оптический сканер отпечатков пальцев в дисплее.

На данный момент нет официальных данных о дате запуска Realme 14 5G, но слухи предполагают, что он может дебютировать в конце текущего месяца.