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Acer подтверждает выпуск ноутбука с GeForce RTX 5060 в начале мая
Ноутбук MSI с картой RTX 5050 замечен с 8 ГБ памяти GDDR7

 На сайте французского ритейлера PC21 и на сайте Acer Hong Kong появились предварительные списки еще не анонсированной серии графических карт GeForce RTX 5060/5050 для ноутбуков. NVIDIA пока представила только четыре модели для ноутбуков, включая RTX 5090 с 24 ГБ памяти GDDR7, RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7, RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 и RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7.

 Конфигурация карт RTX 5060 и RTX 5050 пока неизвестна. Однако предполагалось, что поскольку RTX 5070 уже имеет 8 ГБ памяти, модели на ступеньку ниже также должны иметь меньший буфер кадров. Первоначальный список MSI Venture Pro 16 и Acer Predator Helios Neo 16S Al, похоже, подтверждает, что эти графические процессоры действительно будут иметь 8 ГБ памяти, за исключением того, что RTX 5050, как говорят, также будет иметь память стандарта GDDR7. По сравнению с линейкой настольных видеокарт, где RTX 5050, как говорят, будет иметь память GDDR6. Это свидетельствует о том, что все мобильные карты в семействе Blackwell имеют новую технологию памяти. Однако это всего лишь первоначальный список от одного из розничных продавцов, и нельзя точно утверждать, что он подтвержден на 100 процентов.

 Как только эти графические процессоры будут выпущены, NVIDIA наконец-то должна будет что-то предложить в ценовом диапазоне ниже 1000 долларов. Однако, как показано выше, первоначальная цена, похоже, начинается с 1724 долларов, и это для RTX 5050.

 NVIDIA уже отложила выпуск графических процессоров RTX 50 для ноутбуков из-за проблем, связанных со сниженной конфигурацией ROP, которые также затронули графические процессоры для настольных ПК. NVIDIA опровергла эти сообщения, но многие источники, близкие к производителям ноутбуков, подтверждают, что это действительно так. Более широкая доступность мобильных графических процессоров RTX 50 может состояться в конце этого месяца, возможно, в начале апреля. Компания Acer утверждает, что ее ноутбук на базе RTX 5060 начнет поступать в продажу в мае.

#nvidia #видеокарты #msi #ноутбуки #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #acer #rtx 5060 #rtx 5050
Источник: videocardz.com
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