Смартфон выйдет в четырех цветах и получит защиту IP68

В сети уже довольно давно ходят слухи о работе Google над новым бюджетным смартфоном линейки Pixel. Ожидается, что новая будущая модель будет называться Pixel 9a, а недавно были раскрыты сроки запуска телефона в мире. Но до официального объявления Pixel 9a был замечен в новой утечке, которая раскрыла некоторые официальные изображения вместе с маркетинговыми и рекламными материалами.

Последняя утечка поступила от известного информатора @evleaks, который поделился различными изображениями на X* (запрещена на территории России). Глядя на эти изображения, можно видеть, что Pixel 9a должен появиться в четырех цветовых вариантах, а именно: Porcelain, Peony, Iris и Obsidian. Это также соответствует одному из предыдущих сообщений. Но помимо этого информатор также поделился маркетинговыми изображениями, которые могут быть использованы в онлайн-рекламе.

Изображения демонстрируют различные функции смартфона, такие как Gemini AI, используемый для выполнения определенных действий. На одном из изображений также подчеркивается важный элемент новинки — рейтинг защиты IP68. Другими словами, устройство будет иметь пыленепроницаемый корпус, который также выдерживает погружение в воду. Ожидается, что смартфон будет компактным устройством благодаря своему небольшому по современным меркам 6,3-дюймовому OLED-дисплею. Но, несмотря на относительно доступную цену, он по-прежнему будет оснащен новейшим чипсетом Google Tensor G4, как и его более крупные собратья.

Напомню, что Google Pixel 9a должен дебютировать во всем мире уже 19 марта 2025 года. Совсем недавно были также представлены официальные чехлы для Pixel 9a, а дизайн передней панели также был раскрыт благодаря еще одной утечке с серией рендеров. Также, пройдя по ссылке, можно увидеть 5 основных обновлений, которые Google вносит в Pixel 9a по сравнению с предыдущими моделями.