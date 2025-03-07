Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
24 марта НАСА отключит очередной прибор на Voyager 2
Агентство хочет таким образом продлить работу своего межпланетного зонда

 Специалисты по управлению полетами в Лаборатории реактивного движения NASA принимают дополнительные меры по энергосбережению, чтобы гарантировать, чтобы их зонды Voyager смогли продолжать работать в межзвездном пространстве как можно дольше.

 Инженеры выключили инструмент подсистемы космических лучей на Voyager 1 25 февраля. Этот инструмент, состоящий из трех телескопов, изучающих космические лучи, помог NASA определить, когда Voyager 1 покинул гелиосферу.

 Космическое агентство планирует выключить эксперимент с низкоэнергетическими заряженными частицами на Voyager 2 24 марта. Инструмент LECP состоит из двух подсистем и используется для измерения электронов, ионов и космических лучей в космосе. После отключения на каждом аппарате останутся работать только три научных прибора.

 Напомню, что NASA запустило свои два зонда Voyager в 1977 году для изучения планет на окраинах нашей Солнечной системы, включая газовых гигантов Юпитер и Сатурн. Voyager 1 выполнил свои основные задачи по изучению планет и вступил в расширенную фазу миссии в 1980 году, в конечном итоге став первым искусственным объектом, достигшим межзвездного пространства в 2012 году. Voyager 2 пересек условную межзвездную границу в 2018 году. На сегодняшний день это единственные два космических аппарата, которые достигли этого рубежа.

 Оба зонда используют радиоизотопную систему питания, которая вырабатывает электричество из распадающегося плутония. Однако спустя более 47 лет источник топлива начинает иссякать. По данным NASA, системы теряют около четырех ватт мощности каждый год.

 Инструменты, которые специализировались на сборе данных во время ранних планетарных пролетов, были отключены вскоре после завершения этих миссий. Другие отключались постепенно, чтобы сохранить энергию и продлить миссии. Каждый зонд был запущен с почти идентичным набором из 10 научных инструментов.

 На Voyager 1 только подсистема низкоэнергетических заряженных частиц, магнитометр и плазменная волна остаются работоспособными. На борту Voyager 2 также все еще есть магнитометр и подсистема плазменных волн, а также подсистема космических лучей, а прибор для измерения заряженных частиц низкой энергии будет отключен в конце этого месяца.

 NASA считает, что очередные отключения должны дать ученым еще год или около того, прежде чем придется отключить еще один прибор.

#космос #nasa #наса #космический корабль #вояджер #вояджер-2 #voyager #voyager-2
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
8
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в космосе свободно дрейфующий объект
+
В Китае создан квантовый чип, который в 1 квадриллион раз быстрее, чем лучший суперкомпьютер в мире
7
Samsung расширила список моделей для One UI 7 beta и подтвердила период релиза стабильной версии
+
Геймеры устанавливают старую видеокарту в дополнение к Nvidia RTX 50 из-за отсутствия PhysX
8
Digital Foundry: Производительность FSR 4 уступает FSR 3, однако, качество изображения в разы лучше
11
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
35
Обновление HyperOS 2.1 стало доступно для пяти моделей Xiaomi и двух Poco
5
США успешно испытали новый вращающийся детонационный двигатель для сверхзвуковых ракет
+
Samsung анонсировала дату выхода One UI 7.0 на основе Android 15 - в первых числах апреля
+
В России появилась ещё одна стратегия развития полупроводниковой отрасли до 2035 года
5
Результаты нескольких тестов AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT появились в Сети перед публикацией обзоров
25
GTA 5 Enhanced взломали, Rockstar выпустила первый патч с исправлениями, но игроки недовольны
1
Volvo представляет новый флагман ES90 с электродвигателем мощностью 671 лс
+
Студент из США создал ИИ для собеседований и с его помощью получил работу по программированию
+
NVIDIA запускает новый драйвер для RTX 5070 с поддержкой DLSS 4 и новых игр
+
Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении антиамериканских мер
2
Colorful выпустила недорогой игровой ноутбук EVOL X15 XS 2025 Edition
+
Стало известно, что устройства OnePlus получат только 3 версии Android
2
В самое ближайшее время 8 смартфонов и планшетов Galaxy получат обновление One UI 7 Beta
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 2-я часть
3
Вспоминаю игру "Tomb Raider: Underworld" (субъективное мнение)
2
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
68
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
12
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
410
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
3
Как мне удалось сэкономить на покупке продуктов, применив пять простых правил
11
Китай переманивает ведущих американских ученых, пока Трамп пытается отменить в США закон о чипах
+

Сейчас обсуждают

botph
06:29
Не знаю как у вас, а у нас человека уволить в принципе сложноч а уж за то что он работает и вовсе невозможно. Ну и дая переработки у нас регламентированны и за нарушение регламентов РАБОТОДАТЕЛЮ сдела...
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
botph
06:26
Современный дизайн и эстетика это к хбокс. Сони что третья что пятая выглядят нелепо и убого.
Sony PlayStation 3 против PlayStation 5 - современная эстетика, дизайн и потребительское очарование
Dimon1996
06:25
Видимо Oukitel не в курсе этой движухи были, когда в 2017 году выпустили свой K10000 Pro :) Я на нем просидел с 2018 по 2024 год. Сейчас на K15 Plus от них же. Хорошие не глючные мобилки, интернет, ю...
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
ИСКАНДЕР
06:14
Они и так покупают наш газ, а эти вбросы про "северный поток" - попытка расшевелить заинтересованные лица на западе, что бы они начали действовать в своих интересах, а не плясать под дудку заигравшихс...
В Германии опровергли сведения о планах возобновления поставок газа из РФ
Cowboy Huggies
06:08
- Папа, а как сейчас определить умственное развитие человека? - По степени доверия к Зеленскому! Чем выше доверие, тем ниже интеллект. И наоборот.
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
ИСКАНДЕР
06:06
Вообще то в статье указывается, что территории, являющиеся точкой интереса, содержат различные ресурсы, из-за чего и являются целью захвата. Так что про бабки профессор в курсе! )))
В мире началась эпоха территориальных экспансий
Talos.art
06:05
Лучше поздно чем никогда. Пускай пофиксят все баги, а уж потом и обновится можно. И без этой обновы всё летает на ура, и батареи на полторы суток хватает.
Обновление HyperOS 2.1 стало доступно для пяти моделей Xiaomi и двух Poco
Александра Рапацкая
06:01
На 3080/10 такой же прикол с 60 фпс, игра буквально держит нагрузку на видяху в районе 40% и выше не поднимает Связка с 5800x3d
GeForce RTX 4060 показала 72 FPS в GTA V Enhanced Edition на ультра настройках с RT
Kaabar
05:50
По-моему они раздувает из мыши слона
Генетически модифицированные мыши обзавелись густой шерстью вымершего мамонта
botph
05:49
Такие гонки мы одобряем. Всяко лучше гонки за количество камер, за количество мегапикселей, разрешения экрана, толщины или диагонали.
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем