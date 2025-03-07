Агентство хочет таким образом продлить работу своего межпланетного зонда

Специалисты по управлению полетами в Лаборатории реактивного движения NASA принимают дополнительные меры по энергосбережению, чтобы гарантировать, чтобы их зонды Voyager смогли продолжать работать в межзвездном пространстве как можно дольше.

Инженеры выключили инструмент подсистемы космических лучей на Voyager 1 25 февраля. Этот инструмент, состоящий из трех телескопов, изучающих космические лучи, помог NASA определить, когда Voyager 1 покинул гелиосферу.

Космическое агентство планирует выключить эксперимент с низкоэнергетическими заряженными частицами на Voyager 2 24 марта. Инструмент LECP состоит из двух подсистем и используется для измерения электронов, ионов и космических лучей в космосе. После отключения на каждом аппарате останутся работать только три научных прибора.

Напомню, что NASA запустило свои два зонда Voyager в 1977 году для изучения планет на окраинах нашей Солнечной системы, включая газовых гигантов Юпитер и Сатурн. Voyager 1 выполнил свои основные задачи по изучению планет и вступил в расширенную фазу миссии в 1980 году, в конечном итоге став первым искусственным объектом, достигшим межзвездного пространства в 2012 году. Voyager 2 пересек условную межзвездную границу в 2018 году. На сегодняшний день это единственные два космических аппарата, которые достигли этого рубежа.

Оба зонда используют радиоизотопную систему питания, которая вырабатывает электричество из распадающегося плутония. Однако спустя более 47 лет источник топлива начинает иссякать. По данным NASA, системы теряют около четырех ватт мощности каждый год.

Инструменты, которые специализировались на сборе данных во время ранних планетарных пролетов, были отключены вскоре после завершения этих миссий. Другие отключались постепенно, чтобы сохранить энергию и продлить миссии. Каждый зонд был запущен с почти идентичным набором из 10 научных инструментов.

На Voyager 1 только подсистема низкоэнергетических заряженных частиц, магнитометр и плазменная волна остаются работоспособными. На борту Voyager 2 также все еще есть магнитометр и подсистема плазменных волн, а также подсистема космических лучей, а прибор для измерения заряженных частиц низкой энергии будет отключен в конце этого месяца.

NASA считает, что очередные отключения должны дать ученым еще год или около того, прежде чем придется отключить еще один прибор.