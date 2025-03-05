Согласно сообщениям инсайдеров, компания испытывает проблемы с выходом необходимого количества годных чипов на базе техпроцесса Intel 18A

Похоже, сейчас для компании Intel не всё так радужно, поскольку один из ее самых ожидаемых продуктов, линейка Panther Lake, как говорят, задерживается и теперь переносится на середину четвертого квартала. Такое развитие событий описывается известным аналитиком Минг-Чи Куо, утверждающий теперь, что процессоры линейки Panther Lake (PTL) не выйдут на рынок практически до 2026 года и, что график выхода, назначенный на вторую половину 2025 года, о котором Intel сообщила своим партнерам, как говорят, переносится на более поздний срок. Это, несомненно, серьезное событие для Intel и будущего ее литейного подразделения, поскольку с такой задержкой графика квартальные доходы компании, безусловно, будут выглядеть не очень хорошо.

Утверждается, что компания Intel не смогла получить приемлемый выход годных чипов на техпроцессе Intel 18A. Кроме того, внутренние опросы показывают, что уровень производства в третьем квартале не получит никаких улучшений по сравнению с тем, что наблюдается сейчас, а это означает, что достижение массового производства в желаемые сроки для Intel сейчас практически невозможно. Ранее уже сообщалось, что техпроцесс Intel 18A имеет показатели выхода годных чипов около 20-30%, что крайне мало, и Intel не сможет приступить к отгрузке необходимого количества процессоров, что в конечном итоге приведет к задержке всей линейки Panther Lake.

Теперь Intel придется полагаться на выпуск процессоров Arrow Lake до конца года, даже на фоне выхода будущих продуктов от Qualcomm и AMD. Это в конечном итоге означает, что компания окажется в крайне невыгодном положении, поскольку отсутствие реальной конкурентноспособной продукции означает потерю доли рынка и ухудшение собственных доходов. В настоящее время дела у Intel и без этого идут довольно скверно, и, похоже, компании нужно срочно активизироваться и что-то предпринять.