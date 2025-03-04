Новый iPad начального уровня поставляется с более мощным чипом и большим объемом памяти по той же стартовой цене, но лишился поддержки физических SIM-карт

Компания Apple обновила планшет iPad начального уровня, добавив новые характеристики в своё популярное устройство, но сохранив тот же внешний дизайн, что и у предшественника. Новый iPad уже 11-го по счёту поколения или iPad 11 может похвастаться более мощным чипсетом, хотя он относится к серии A, а не серии M, как у более дорогих моделей iPad.

Новый iPad 11-го поколения имеет практически тот же дизайн, размеры, вес и даже поставляется в тех же цветовых вариантах, что и предыдущий iPad 10-го поколения. Большинство характеристик также остались прежними, хотя IPS-экран теперь имеет размер 11 дюймов, а не 10,9 дюйма, как раньше. Однако его разрешение и яркость остались прежними.

Что действительно нового в iPad 11-го поколения так это процессор. Apple заменила A14 Bionic в модели 2022 года на Apple A16, включающий 5-ядерный CPU, 4-ядерный GPU и 16-ядерный нейронный движок. Еще одним изменением стала конфигурация системы хранения. В отличие от iPad 10, который был выпущен с вариантами хранилища на 64 ГБ и 256 ГБ, iPad 11 доступен для покупки в вариантах со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Новый iPad сохранил 12-мегапиксельную заднюю камеру и 12-мегапиксельную фронтальную камеру своего предшественника, но теперь имеет поддержку Smart HDR 4. Планшет также поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3, оснащен стереодинамиками и интеллектуальным разъемом. Как и ожидалось, новинка доступна в вариантах с Wi-Fi и поддержкой сетей сотовой связи, но лишен физического слота для SIM-карты (только eSIM), в отличие от iPad 10, который поддерживает как eSIM, так и оснащен слотом для nano-SIM. Он также поддерживает Apple Pencil (1-го поколения).

iPad 11 доступен для предварительного заказа в синем, розовом, желтом и серебристом цветах. Цены начинаются от 349 долларов за базовую модель со 128 ГБ памяти, столько же стоит iPad 10 на 64 ГБ. Вариант на 256 ГБ стоит 449 долларов, а вариант на 512 ГБ — 649 долларов. Их варианты с поддержкой сотовой связи стоят 499, 599 и 799 долларов соответственно. Фактическая доступность планшета состоится 12 марта.