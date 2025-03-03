Кроме того, компания работает над функцией динамического изменения внешности смартфонов в зависимости от внешних условий

На проходящей выставке MWC 2025 компания Infinix представила новаторские достижения в области мобильных технологий, уделяя особое внимание устойчивости и персонализации. Бренд продемонстрировал свои последние инновации, включая систему управления энергией на солнечной энергии и функции настройки на основе ИИ, направленные на улучшение пользовательского опыта и эффективности.

Технология SolarEnergy-Reserving от Infinix представляет новый подход к управлению питанием мобильных устройств. Используя технологию фотоэлектрических элементов в сочетании с алгоритмами ИИ, эта концепция позволяет смартфонам улавливать и хранить световую энергию от внутренних и наружных источников. Специально разработанный чехол для телефона обеспечивает бесперебойную передачу энергии через скрытые контакты, обеспечивая постоянную доступность к питанию.

Управляемая искусственным интеллектом функция, технология беспроводной зарядки «Sunflower», динамически регулирует передачу энергии в зависимости от положения устройства и условий освещения, обеспечивая эффективную зарядку в радиусе 3 метров. Эта технология направлена на увеличение времени ожидания за счет оптимизации сбора энергии и использования MPPT (отслеживание максимальной точки мощности) для регулирования напряжения и предотвращения перегрева. Кроме того, система предлагает аварийный доступ к питанию, обеспечивая подключение во время отключений. Infinix предвидит будущее применение этой технологии на различных цифровых и носимых устройствах.

Infinix также представила E-Color Shift 2.0, усовершенствованную функцию настройки на основе ИИ, которая позволяет динамически изменять внешний вид смартфона. Пользователи могут выбирать из шести узоров и шести цветовых палитр, создавая до 30 уникальных комбинаций. Режим распознавания ИИ еще больше улучшает опыт, адаптируя внешний вид телефона на основе факторов окружающей среды, таких как погода и настройки обоев.

Компания также подтвердила, что ее предстоящая серия Note 50, запуск которой состоится в этом месяце, будет включать улучшенные возможности зарядки, функции на основе ИИ и премиальный металлический дизайн, что ознаменует следующий шаг в ее технологической эволюции.