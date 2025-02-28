Полноценный дебют смартфона состоится на выставке MWC 2025 в начале марта

Компания Tecno собирается продемонстрировать свой новейший концептуальный смартфон Spark Slim на грядущей выставке MWC 2025 в начале марта. Устройство толщиной всего 5,75 мм позиционируется производителем в качестве самого тонкого смартфона с аккумулятором емкостью 5200 мАч. Его можно будет опробовать на стенде компании в Барселоне на следующей неделе.

Spark Slim оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224p (1,5K) и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 4500 кд/м2, что должно значительно улучшить видимость при ярком освещении. Tecno использовала переработанный алюминий и нержавеющую сталь в конструкции телефона с процессом литья под давлением для обеспечения структурной целостности и при этом сохраняя легкий вес устройства.

Несмотря на сверхтонкий дизайн, телефон, как было сказано, оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт. Tecno утверждает, что это позволяет использовать устройство в течение всего дня, не жертвуя портативностью. Ожидается, что телефон также будет на базе восьмиядерного процессора, хотя конкретные подробности о чипсете на данный момент не разглашаются. Для фотосъемки Spark Slim получит двойную 50-мегапиксельную заднюю камеру и 13-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков.

Хотя Tecno рекламирует Spark Slim как баланс формы и функциональности, это скорее демонстрация того, как далеко производители могут зайти в разработке ультратонких смартфонов, не жертвуя при этом временем автономной работы, удобством использования и функциональностью. Устройство будет официально представлено на выставке MWC 2025, которая пройдет с 3 по 6 марта, где, возможно, будут опубликованы дополнительные сведения о характеристиках, доступности и ценах.