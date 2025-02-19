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NVIDIA прекращает поддержку 32-битных CUDA-приложений для серии GeForce RTX 50
NVIDIA также более не будет поддерживать PhysX на 32-битных системах с видеокартами серии RTX 50

 Как известно, компания NVIDIA около полутора десятков лет назад приобрела PhysX и внедрила технологию в свои графические ускорители. PhysX поддерживала многие поколения игр и является важной частью игровой истории. Однако, если игры PhysX никогда не обновлялись для поддержки 64-битной операционной системы, то, скорее всего, у игроков могут возникнуть проблемы с их запуском.

 NVIDIA находится в процессе прекращения поддержки своей библиотеки CUDA для 32-битных операционных систем. Фактически, большая часть отрасли делает то же самое, и вряд ли есть какие-либо причины запускать 32-битную операционную систему в настоящее время. Игры, разработанные для 32-битной ОС, не будут поддерживать 64-битные библиотеки. Это означает, что поддержка PhysX/CUDA 32-бит, которая была прекращена в последних драйверах для GeForce RTX 50, больше не будет реализована.

 В некоторых играх есть возврат к реализации PhysX на CPU, но он не позволяет получить ту же производительность, что и параллельные вычисления на GPU, если только у вас нет процессора AMD Threadripper с большим количеством ядер. Это означает, что после обновления до серии RTX 50 и загрузки последних драйверов пользователь не сможет запустить PhysX в этих играх. Некоторые геймеры заметили это, когда запускали свои игры и проверяли их с помощью GPU-Z, который также показывает поддержку PhysX.

 Мануэль Гусман (Software Q/A в NVIDIA) подтверждает, что потеря поддержки PhysX является результатом устаревания CUDA 32-bit. По сути, это означает, что карты RTX 50 не будут поддерживать PhysX 32-bit, поскольку для Blackwell таких драйверов просто нет. NVIDIA пока оставила поддержку 32-bit для серий RTX 40/30/20 и более старых линеек GTX 16/10/9.

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Источник: videocardz.com
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