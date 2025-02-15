Сейчас всё внимание Nvidia сосредоточено на серверах ИИ, что влияет на разработку новых продуктов

Крупные производители ноутбуков, такие как Asus, MSI и Acer, представили свои игровые ноутбуки на базе видеокарт серии RTX 50 на выставке CES 2025. Предварительные заказы на первые игровые системы на базе RTX 50 планировалось начать с 25 февраля. Таким образом, в настоящее время на рынке нет игровых ноутбуков на базе RTX 50.

Согласно новому сообщению DigiTimes, Nvidia отложила выход мобильных графических карт RTX 50, а в частности высокопроизводительные модели для ноутбуков на базе RTX 50, такие как RTX 5090, теперь отложены до марта. Экономичные варианты, такие как RTX 5070, также затронуты задержкой и теперь должны выйти в апреле, а не в марте. Таким образом, игрокам, предпочитающим игровые ноутбуки, теперь придется подождать немного дольше.

Согласно DigiTimes, ходят слухи, что Nvidia не видит ожидаемой производительности графических процессоров RTX 50 для ноутбуков. Компания также может столкнуться с некоторыми проблемами в правильной работе оборудования, поскольку сталкивается с проблемами экрана после включения оборудования. Это может указывать на неоптимизированные драйверы. Фактически, DigiTimes цитирует некоторые неназванные источники в цепочке поставок, подразумевавших именно это.

Согласно этим анонимным источникам в цепочке поставок, задержка графических процессоров RTX 50 для ноутбуков вероятно связана с полным переходом Nvidia на серверы ИИ. Эта предполагаемая приоритетность в ассортименте продуктов ИИ, по-видимому, влияет на распределение ресурсов компании, что, в свою очередь, снижает эффективность отладки новых продуктов.

Таким образом, Nvidia может испытывать трудности с выделением большего количества ресурсов потребительской стороне бизнеса, задерживая оптимизацию карт RTX 50 для ноутбуков. Это, в свою очередь, якобы отодвинуло дату выпуска игровых ноутбуков на два месяца.

Хотя нельзя быть уверенными в точности сообщения DigiTimes, компания Acer объявила, что ее среднебюджетный Predator Helios Neo 16 AI с мобильным графическим процессором RTX 5070 Ti поступит в продажу во втором квартале 2025 года, что подтверждает представленные слухи.