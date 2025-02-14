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Несколько моделей GeForce RTX 5070 Ti появились в магазинах Европы и США
Кроме чрезмерно дорогих вариантов также обнаружены две модели RTX 5070 Ti с рекомендованной ценой

 Вчера NVIDIA подтвердила, что партнерские видеокарты GeForce RTX 5070 Ti появятся на мировых розничных рынках 20 февраля. Команда NVIDIA установила базовую рекомендованную розничную цену в размере 749 долларов США для Северной Америки и 884 евро (плюс НДС, зависящий от региона) для европейского союза. Недавние списки на страницах ритейлеров показали пугающие ценовые коридоры в Австрии и Франции, которые намного выше показателей NVIDIA. Свежий новостной отчет портала VideoCardz добавляет еще больше скепсиса. Некоторые сообщения говорят, что ассортимент запускаемых продуктов на следующей неделе будет состоять в основном из очень дорогих предложений. CaseKing.de выставил в общей сложности двенадцать карт GeForce RTX 5070 Ti производства ASUS, GIGABYTE и MS, самая дешевая неразогнанная модель из которых стоит 1149 евро (включая налог с продаж 19%), плюс стоимость доставки, начинающаяся с 4,99 евро. Премиальная модель AORUS RTX 5070 Ti MASTER от GIGABYTE стоит 1399 евро (включая НДС). Этот немецкий розничный магазин не славится щедрыми скидками, особенно на ранних этапах после выхода продуктов.

 Proshop в Дании и Финляндии, похоже, являются единственными интернет-магазинами в Европе, которые предлагают модель, соответствующую официальному минимальной цене NVIDIA. Неразогнанная карта Inno3D RTX 5070 Ti X3 стоит 6899 крон (включая НДС) в Дании и 924 евро (включая НДС) в Финляндии. Дополнительная плата в размере 75 евро позволяет приобрести разогнанную модель Inno3D RTX 5070 Ti X3 OC. Потенциальные покупатели в Северной Америке имеют один базовый вариант с рекомендуемой розничной ценой, который можно приобрести в Micro Center. VideoCardz.com выделил цену модели PNY RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan в размере 750 долларов США. На момент написания статьи это единственный пример разогнанной на заводе карты, соответствующей рекомендациям NVIDIA. Грядущая серия графических карт Radeon RX 9070 от AMD должна включиться в борьбу со следующими видеокартами «Blackwell» от NVIDIA. 

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5070 #rtx 5070 ti
Источник: techpowerup.com
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