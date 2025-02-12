На странице с описанием процесса удаления Edge компания наоборот перечисляла преимущества своего браузера, пытаясь убедить пользователей отказаться от Chrome

Microsoft удалила недавно представленный документ под названием «Удаление Microsoft Edge», который вместо объяснения того, как удалить браузер компании, сделал лишь его сравнение с Chrome и указал причины, чтобы не использовать конкурента.

Microsoft создала документ «Удаление Microsoft Edge в Windows 11» 6 февраля, сообщает портал Windows Latest. Он попал в несколько новостей из-за того, что на самом деле не рассказал пользователям, как удалить Edge. Вместо этого в нем перечислены шесть функций, которые, по мнению Microsoft, дают Edge преимущество перед Chrome: Copilot, Vertical Tabs, Designer, Coupons, Read Aloud и VPN.

Хотя есть много тех, кто будет утверждать, что Edge лучше Chrome, несмотря на то, что продукт Google занимает около 67% доли мирового рынка браузеров, вводящее в заблуждение поведение Microsoft привело ко вполне ожидаемой негативной реакции в Интернете. И, похоже, что компания использовала поисковые системы для выявления тех, кто хотел удалить Edge, и надеялась изменить их мнение.

Теперь в Microsoft решили, что негативная реклама того не стоит. Страница была удалена, а посетители перенаправляются на портал Microsoft Edge.

Это последняя попытка Microsoft увеличить или удержать долю Edge на мировом рынке браузеров, которая в настоящее время составляет около 5,2%, по данным Statcounter.

В прошлом месяце сообщалось, что поиск Chrome с помощью Edge и через Bing при выходе из учетной записи Microsoft в Windows 11 приводит к появлению баннера «Promoted by Microsoft» в верхней части результатов поиска. Баннер утверждал, что не нужно загружать новый веб-браузер, и скрывал ссылки для загрузки Chrome под ним, размывая небольшую часть, видимую вверху.

Ранее Microsoft говорила, что якобы устаревший Chrome хуже Edge, и размещала полноразмерную рекламу Edge на веб-сайте Chrome. Edge также обвиняли в краже данных из Chrome без согласия пользователей в январе.

Руководитель Microsoft Сатья Наделла недавно заявил, что Edge превзошел 30% доли рынка в США на Windows и удерживал эту долю последние 15 кварталов подряд. Однако независимый анализ ставит под сомнение это утверждение, хотя вполне вероятно, что он использовал другую методику подсчета, которая раздула долю рынка Edge.