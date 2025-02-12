Microsoft удалила недавно представленный документ под названием «Удаление Microsoft Edge», который вместо объяснения того, как удалить браузер компании, сделал лишь его сравнение с Chrome и указал причины, чтобы не использовать конкурента.
Microsoft создала документ «Удаление Microsoft Edge в Windows 11» 6 февраля, сообщает портал Windows Latest. Он попал в несколько новостей из-за того, что на самом деле не рассказал пользователям, как удалить Edge. Вместо этого в нем перечислены шесть функций, которые, по мнению Microsoft, дают Edge преимущество перед Chrome: Copilot, Vertical Tabs, Designer, Coupons, Read Aloud и VPN.
Хотя есть много тех, кто будет утверждать, что Edge лучше Chrome, несмотря на то, что продукт Google занимает около 67% доли мирового рынка браузеров, вводящее в заблуждение поведение Microsoft привело ко вполне ожидаемой негативной реакции в Интернете. И, похоже, что компания использовала поисковые системы для выявления тех, кто хотел удалить Edge, и надеялась изменить их мнение.
Теперь в Microsoft решили, что негативная реклама того не стоит. Страница была удалена, а посетители перенаправляются на портал Microsoft Edge.
Это последняя попытка Microsoft увеличить или удержать долю Edge на мировом рынке браузеров, которая в настоящее время составляет около 5,2%, по данным Statcounter.
В прошлом месяце сообщалось, что поиск Chrome с помощью Edge и через Bing при выходе из учетной записи Microsoft в Windows 11 приводит к появлению баннера «Promoted by Microsoft» в верхней части результатов поиска. Баннер утверждал, что не нужно загружать новый веб-браузер, и скрывал ссылки для загрузки Chrome под ним, размывая небольшую часть, видимую вверху.
Ранее Microsoft говорила, что якобы устаревший Chrome хуже Edge, и размещала полноразмерную рекламу Edge на веб-сайте Chrome. Edge также обвиняли в краже данных из Chrome без согласия пользователей в январе.
Руководитель Microsoft Сатья Наделла недавно заявил, что Edge превзошел 30% доли рынка в США на Windows и удерживал эту долю последние 15 кварталов подряд. Однако независимый анализ ставит под сомнение это утверждение, хотя вполне вероятно, что он использовал другую методику подсчета, которая раздула долю рынка Edge.