Один из ритейлеров во Франции разместил на своих страницах несколько грядущих моделей и также подтвердил дату релиза 20 февраля.

Nvidia выпустила видеокарты RTX 5080 и RTX 5090 30 января. Теперь крупный французский ритейлер и представительство MSI объявили, что датой запуска следующей модели - RTX 5070 Ti является 20 февраля.

Один из крупнейших ритейлеров компьютерного оборудования во Франции компания TopAchat, указал на своем сайте карты с 16 ГБ памяти стандарта GDDR7. Пользователи могут ввести свой адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, как только карты станут доступны.

Ритейлер указал шесть пользовательских видеокарт GeForce RTX 5070 Ti, которые должны стать доступными в одно время. Однако пока нет никаких упоминаний о картах, не относящихся к моделям Ti, которые, как ожидается, появятся вскоре после нового релиза.

Согласно описанию продукта, чипы основаны на архитектуре Blackwell и обеспечивают впечатляющую производительность. Карты поддерживают DLSS 4 и рендеринг в реальном времени с Ray-Traycing.

Основой модели RTX 5070 Ti является графический процессор GB203-300 с 8960 ядрами CUDA. Память GDDR7 обеспечивает пропускную способность памяти до 896 ГБ/с. Для сравнения, предшественник в лице RTX 4070 Ti имеет 7680 ядер CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X, а RTX 5070 имеет 6144 ядра CUDA, что лишь незначительно лучше по сравнению с RTX 4070 с теми же 12 ГБ видеопамяти, но обновленной до стандарта GDDR7. Обе новые видеокарты полагаются на технологию Multi Frame Generation, чтобы конкурировать с более дорогими вариантами.

Самая низкая цена моделей RTX 5070 Ti, как сообщается, составляет 750 долларов. Учитывая дефицит недавно выпущенных карт серии RTX 50, не стоит ожидать широкой доступности и этих карт вскоре после запуска. Это также может привести к росту цен значительно выше рекомендованной розничной цены, как в случае с RTX 5090.

Хотя мнения о том, стоят ли карты RTX 5070 или 5070 Ti своих денег, неоднозначны, они являются наиболее экономичным вариантом для тестирования технологии DLSS 4 до появления карт RTX 5060/5060 Ti.