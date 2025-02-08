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Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
CCD Zen 6 будет использоваться в нескольких линейках процессоров: Medusa Point/Ridge/Halo и Range

 Согласно новой утечке, мобильные и настольные платформы следующего поколения будут использовать дизайн чиплетов и получат один и тот же CCD (Core Complex Die) на основе техпроцесса TSMC N2.

 Серия AMD Medusa уже несколько раз появлялась в различных утечках и новостях. Главное, следует помнить то, что это продукт на базе архитектуры Zen 6, охватывающий несколько пакетов для разных платформ. Ожидается, что Medusa Point будет иметь один CCD, а Medusa Ridge — два CCD.

 Согласно предыдущим утечкам, каждый CCD будет содержать 12 ядер Zen 6, в отличие от архитектур Zen 1-5, в которых было только 8 ядер на CCD. Это изменение увеличит количество ядер во всех процессорах, даже если продукт сохранит один дизайн CCD.

 По словам пользователя TB303 Devilish, который обычно хорошо осведомлен о планах AMD, один и тот же CCD будет использоваться в четырех продуктах: Medusa Ridge, Medusa Point, Medusa Halo и Medusa Range. Эти продукты будут отличаться размерами корпусов, совместимостью сокетов и кристаллами IOD (интерфейс и мультимедиа) в зависимости от их назначения.

 Очевидно, что здесь не учитываются варианты с технологией 3D V-Cache и модели EPYC. Хотя они могут быть похожи, их отличие может заключаться в использовании разных кристаллов и технологий упаковки. В любом случае, пока ещё слишком рано это подтверждать. Что касается релиза новых продуктов, то ожидается, что серия AMD Medusa будет запущена в следующем году.

#amd #процессоры #процессоры amd #zen 6 #ccd #zen6 #medusa
Источник: videocardz.com
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Опять гонка многоядерности. 6-8 ядер с головой на десктопе, кому надо больше - пусть берут Зионы и Тредрипперы. Чисто один маркетинг.
AMD может использовать унифицированные 12-ядерные CCD во всех Zen 6 процессорах Medusa
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