Новинка имеет отличные характеристики, свойственные игровым мониторам, поддержку современных технологий, но не хватает звёзд с неба, учитывая относительно невысокую стоимость устройства.

AOC выпустила на китайский рынок новый игровой 27-дюймовый монитор под названием Q27G10E2. Новинка в настоящее время стоит 899 юаней или 125 долларов США и теперь доступна на JD.com.

AOC Q27G10E2, как было сказано, оснащен 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 пикселей). Новинка имеет частоту обновления 180 Гц, что обеспечивает сверхплавный игровой процесс, а время отклика GTG 1 мс гарантирует минимальное размытие объектов в движении, что делает его отличным выбором для динамичных игр.

Монитор оснащен технологией MBR Sync, встроенной функцией синхронизации кадров, которая значительно уменьшает двоение и размытие движения. Он отлично работает с технологиями Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, обеспечивая плавное изображение без разрывов.

Для повышения визуальной четкости AOC Q27G41E оснащен поддержкой HDR10 и технологией Dark Boost для оптимизации контрастности и детализации. Монитор оснащен 100% цветовой гаммой sRGB и рейтингом Delta E<2, гарантируя точность цветопередачи профессионального уровня.

Пиковая яркость дисплея составляет 300 кд/м2 (режим HDR), что обеспечивает яркое и четкое изображение. Он разработан с использованием технологии низкого уровня синего света и отсутствия мерцания, эффективно снижающей нагрузку на глаза.

Кроме того, AOC Q27G41E оснащен программным обеспечением G-Menu, позволяющим пользователям персонализировать настройки цвета, яркости и даже устанавливать игровые макросы. Он также оснащен функцией интеллектуального перекрестия, адаптирующегося в реальном времени на основе игровых визуальных эффектов, а также лупой для увеличения цели, которая повышает точность за счет имитации эффекта увеличенного прицела.

Для подключения к источникам изображения новинка получила порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, оба из которых поддерживают HDR-контент. Монитор также оснащен аудиовыходом 3,5 мм для подключения наушников.

Монитор поддерживает настенное крепление VESA 100x100 мм, а диапазон регулировки наклона составляет от -5° до 23°, хотя у него нет регулировки высоты или поворота.