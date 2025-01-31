Инсайдер раскрыл некоторые характеристики смартфона Galaxy S25 Edge, включая две камеры на задней панели.

Во время анонса серии Galaxy S25 Samsung впервые представила модель Galaxy S25 Edge. Компания еще не раскрыла дату запуска этого ультратонкого флагманского телефона, но свежая утечка раскрыла некоторые ключевые детали, касающиеся дисплея и системы камер на задней панели.

Информация поступила от информатора PandaFlash, который поделился данными в сети X (запрещена на территории России). PandaFlash утверждает, что основная камера будет основываться на датчике разрешением 200 МП, который будет работать в паре с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Это соответствует одному из предыдущих сообщений. Основной датчик, вероятно, тот же, который Samsung использовал в нескольких последних моделях Galaxy Ultra. Поскольку в Galaxy S25 Edge отсутствует телеобъектив, модель не будет предлагать оптическое увеличение.

Стоит напомнить, что Galaxy S25 Ultra имеет основную камеру разрешением 200 МП с диафрагмой f/1.7, многонаправленным PDAF и поддержкой оптической стабилизации. Поэтому можем ожидать, что он вернется и в Galaxy S25 Edge. Таким образом, этот телефон может быть расположен между Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Спереди, добавил информатор, модель Edge может быть оснащена защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Это на ступень ниже Gorilla Armor 2, устанавливаемом на Galaxy S25 Ultra.

Ходят слухи, что Galaxy S25 Edge будет оснащен 6,7-дюймовой панелью. Подобно остальной линейке Galaxy S25, модель Edge, скорее всего, будет работать на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy. Телефон может быть оснащен аккумулятором емкостью 3900 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.