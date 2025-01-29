Первая отечественная для Китая память DDR5 от Changxin Memoncial Technology получает поддержку материнских плат MSI B860

Недавно представленные материнские платы MSI B860 для процессоров Intel Core Ultra 200 могут похвастаться еще лучшей совместимостью с памятью, чем раньше. Помимо поддержки сильно разогнанной памяти от основных мировых поставщиков, многие из этих материнских плат MSI B860 теперь получили оптимизацию для памяти DDR5, производимой в Китае.

Китайское издание Sina сообщает, что с новым BIOS модели MSI B860, такие как MAG B860 Tomahawk WiFi, MAG B860M Mortar WiFi и Pro B860M-A WiFi, теперь могут поддерживать память DDR5 от компании ChangXin Memory Technology, обеспечивая высокую скорость работы. В то время как материнские платы с чипсетами Intel 800 в основном ориентированы на высокие частоты в конфигурации 2x DIMM, последняя оптимизация BIOS позволит использовать конфигурацию до 4x DIMM при скорости памяти DDR5 до 6800 МТ/с.

Последние оптимизации обеспечивают хорошую совместимость с памятью DXMT DDR5, которая производится локально в Китае и является одной из первых, получивших официальную поддержку от такого крупного поставщика, как MSI. Сообщается, что чипы памяти не используют самый передовой техпроцесс из-за санкций США, но этого достаточно для удовлетворительной производительности.

Чипы памяти, используемые в модулях DXMT DDR5, будут на 40% больше, чем чипы памяти, производимые Samsung и Micron, но в будущем можно ожидать уменьшения их размера. Стоит сказать, что сам процесс производства и конечная стоимость чипов немного дороже для китайских производителей памяти, но при более высоком объеме выпуска общая стоимость может быть значительно снижена.

Такой шаг не только приближает Китай ко всё большей независимости от сторонних производителей, но и может побудить больше производителей материнских плат предложить поддержку для памяти, произведенной китайскими компаниями.