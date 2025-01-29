Мощность потенциального взрыва составит около 12 мегатонн в тротиловом эквиваленте

Астероид 2024 YR4 был обнаружен Catalina Sky Survey 25 декабря 2024 года, когда он находился примерно в 830000 километров от Земли.

Казалось бы, что такое расстояние не должно вызывать беспокойство у обывателей, однако, по шкале риска Турина ему присвоен рейтинг три. Это означает, что астероид или комета имеют 1% или более вероятности столкновения с Землей, вызывая локальные разрушения. Этот рейтинг используется для объектов, которые достаточно велики, чтобы нанести значительный региональный ущерб в случае столкновения.

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой в 2032 году составляет 1,2%. Диаметр объекта составляет более пятидесяти метров, а скорость столкновения с Землёй может достигать более 17 километров в секунду.

Хотя столкновение не приведет к концу света, ущерб может быть значительным для конкретного района падения. Расчеты показывают, что при ударе в Нью-Йорке он взорвется на высоте 4,5 километра над землей с мощностью, эквивалентной 12 мегатонн тротила. 3,4 миллиона человек погибнут от огненного шара, и почти 7 миллионов человек получат ожоги второй или третьей степени. Здания в радиусе 8,5 километров будут разрушены, и почти все деревья в радиусе 13 километров будут повалены.

Центр исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA пишет, что у астероида 2024 YR4 есть шесть возможных дат столкновения между 2032 и 2074 годами. Наиболее вероятной датой столкновения будет 22 декабря 2032 года.

Но есть и хорошие новости. Уровень три по шкале опасности столкновений Турина имеет оговорку: «Скорее всего, новые телескопические наблюдения приведут к исправлению на уровень 0», что не является рейтингом опасности.

EarthSky отмечает, что единственным астероидом, когда-либо имевшим более высокий балл по шкале Турина, был 99942 Apophis, который в конце 2004 года недолгое время имел рейтинг 4 по шкале Турина. Сейчас он имеет нулевой рейтинг, хотя он уничтожает большую часть человечества 23 августа 2029 года в игре Rage от id Software.