Новинка относится к устройствам среднего уровня, имеет разрешение FullHD и поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync

Компания Thunderobot представила на родном для себя китайском рынке игровой монитор Black Warrior CF25F400L, отличающийся впечатляющей частотой обновления до 400 Гц. Стоимость монитора составляет 1499 юаней или около 206 долларов США, и он уже доступен на торговой площадке JD.com.

Игровой монитор оснащен 24,5-дюймовой Fast-IPS-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей. Частота обновления по умолчанию составляет 360 Гц, но ее можно повысить до 400 Гц с помощью DisplayPort 1.4, что обеспечивает плавный игровой процесс. Кроме того, монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц через порт HDMI 2.0, обеспечивая четкое изображение.

Дисплей с панелью Fast-IPS имеет время отклика GTG 1 мс и время отклика MPRT 0,5 мс, что обеспечивает быструю смену изображения, уменьшения размытости при движении. Кроме того, для дополнительного улучшения визуальных ощущений монитор откалиброван на заводе с Delta E ≤ 2.

Новинка имеет 95% охвата цветовой гаммы DCI-P3, 99% пространства sRGB и поддерживает широкий цветовой объем sRGB 125%. Благодаря 8-битной глубине цвета монитор воспроизводит яркие и реалистичные цвета, подходящие как для игр, так и создания контента.

Black Warrior CF25F400L может похвастаться поддержкой режима HDR400, обеспечивая пиковую яркость 400 кд/м2 для улучшенной контрастности и динамического диапазона. Он также включает технологию Adaptive-Sync, которая синхронизирует частоту обновления с видеокартой, предотвращая разрывы изображения и подтормаживания, обеспечивая более плавный игровой процесс. Также новинка от Thunderobot совместима с технологиями G-Sync и FreeSync от Nvidia и AMD соответственно.

Для большего комфорта глаз монитор оснащен аппаратной технологией Low Blue Light и функцией DC Dimming, устраняя мерцание экрана и снижая нагрузку на глаза во время длительных игровых сеансов. Он также включает в себя игровые функции, такие как настраиваемое перекрестие, отображение частоты кадров и таймер обратного отсчета для оптимизации производительности игрового процесса.

С точки зрения эргономики подставка монитора обеспечивает полную регулировку высоты, поворот по вертикали на 90°, поворот по горизонтали на 30° и наклон в диапазоне от -5° до 20° для универсального позиционирования. Для подключения источника изображения предусмотрены два порта HDMI 2.0, два порта DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм.

Стоит отметить, что ранее в этом месяце Thunderobot уже отметилась несколькими новыми устройствами, включая смарт-очки Aura AR с проекцией размером 150 дюймов, яркостью 600 кд/м2 и поддержкой игровых консолей, а также новый 31,5-дюймовый 4K OLED игровой монитор с частотой 165 Гц, оснащенный панелью Samsung.