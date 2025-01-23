Новинку уже можно заказать по цене от 1300 евро за модель с 256 ГБ памяти с возможностью получить устройство 7 февраля.

Galaxy S25 Ultra сохранил плоский стиль передней части своего предшественника, но при этом получил более прочный титановый корпус и более изящный внешний вид. Одно из заметных изменений дизайна отражает то, о чем ранее сообщалось в утечках. Модель Ultra отличается закругленными краями, что придает телефону современный вид и обеспечивает лучшую эргономику. Пользователи давно требовали этого изменения и, похоже, Samsung наконец-то услышала пожелания. Телефон также намного легче своего предшественника — его масса составляет 218 г.

Дисплей S25 Ultra также получил ряд заметных улучшений. Одной из сильных сторон новинки является дебют второго поколения Corning Gorilla Glass Armor, которое обеспечит заметное усиление защиты экрана и станет первым в отрасли дисплеем с антибликовым покрытием. Размер дисплея незначительно увеличился с 6,8 до 6,9 дюймов. Он оснащен панелью Dynamic AMOLED 2X и имеет частоту обновления 120 Гц.

Экран WQHD+ (3120x1440) в Galaxy S25 Ultra стал ярче, а цветопередача точнее. Рамки экрана самые тонкие на сегодняшний день, а толщина устройства составляет всего 8,2 мм. Кроме того, модель оснащена более широким дисплеем. Хотя в модель Galaxy S25 Ultra включено перо S-Pen, в нем отсутствует Bluetooth-подключение, что немного ограничивает возможности, поскольку некоторые функции, такие как жесты или дистанционное управление, будут недоступны.

Что касается характеристик камеры Galaxy S25 Ultra, то обновления не так впечатляют, однако многие из усовершенствований, предлагаемых в новой модели, связаны с интеграцией искусственного интеллекта. Компоновка камеры аналогична Galaxy S24 Ultra и включает основную камеру на 200 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным зумом и перископический объектив на 50 МП с 5-кратным зумом. Одним из главных улучшений камеры стал сверхширокоугольный объектив с разрешением 50 МП, что является значительным шагом вперед по сравнению с 12 МП в предыдущей модели.

Пользователи смогут делать более яркие снимки с помощью сверхширокоугольного объектива, поскольку он будет делать снимки с разрешением 12,5 МП, используя технологию объединения пикселей 4-в-1. Объектив имеет фокусное расстояние 23,2 мм, широкую диафрагму f/1.7 и электронную стабилизацию изображения (EIS). Разрешение фото составляет 4080x3060 пикселей, а диапазон ISO составляет от 12 до 3200, что позволяет получать более детализированные изображения и сбалансированную цветопередачу. Телеобъектив позволяет пользователям плавно регулировать уровень увеличения, а благодаря нескольким фиксированным фокусным расстояниям пользователи могут наслаждаться улучшенным качеством видео и более плавными переходами.

Что касается производительности нового флагмана, то за неё будет отвечать чипсет Snapdragon 8 Elite, обеспечивающий заметный прирост вычислительной мощности по сравнению с предшественником. Новая модель Ultra также оснащена увеличенным с 12 ГБ до 16 ГБ объемом оперативной памяти, что расширяет возможности многозадачности телефона и обеспечивает повышенную производительность за счет расширенной поддержки возможностей искусственного интеллекта на устройстве, а объем встроенной памяти увеличен до 1 ТБ.

Как и ожидалось, Samsung не стала сильно экспериментировать с аккумулятором и возможностями быстрой зарядки, поскольку смартфон по-прежнему оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это может разочаровать пользователей, учитывая, что они ожидали более емких и скоростных решений. Одной из хороших сторон здесь является технология беспроводной зарядки Qi12 следующего поколения, которая улучшит скорость беспроводной зарядки и повысит общую эффективность, упростив зарядку устройства.

Galaxy S25 Ultra дебютирует с оболочкой One UI 7 на базе Android 15. Компания обещает семилетнюю поддержку программного обеспечения и улучшенный пользовательский интерфейс, а также расширенные возможности Galaxy AI. Хотя одним из главных преимуществ, по мнению инсайдеров, была интеграция Galaxy AI в линейку S25, похоже, что флагман серии получил наиболее оптимальный набор возможностей ИИ. Одним из самых интересных обновлений является персональный помощник Bixby с возможностями генеративного искусственного интеллекта, обладающий большей контекстной осведомленностью и может обрабатывать несколько команд. Galaxy S25 Ultra также получит целый год бесплатного доступа к Gemini Advanced, что позволит всем покупателям пользоваться этими функциями.

Galaxy S25 Ultra от Samsung доступен в цветах Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silver Blue и Titanium White Silver по цене от 1299 долларов за вариант на 256 ГБ. Некоторые цветовые варианты доступны эксклюзивно на сайте, включая Titanium Jade Green, Titanium Jet Black и Titanium Pink Gold. Предварительные заказы уже открыты и могут быть размещены на сайте Samsung.com, а в продажу флагманский телефон поступит 7 февраля.